Echenique saluda la decisión de "rebajar la tensión" de Sánchez en Cataluña

9/06/2018 - 13:19

EL secretario de Organización y Programa de Podemos, Pablo Echenique, ha saludado hoy que el Gobierno de Sánchez haya empezado "a transitar el camino" para "rebajar la tensión territorial y recuperar el autogobierno en Cataluña" a través del "diálogo entre personas que piensan distinto".

LEÓN, 9 (EUROPA PRESS)

En este sentido, y en declaraciones recogidas por Europa Press, ha añadido que es una "buena noticia" el camino que ha tomado Sánchez frente a la de "tirar de gasolina y mechero como hace el señor Rivera para incendiar diferentes territorios".

No obstante, Echenique ha reconocido que para la formación morada la hoja de ruta independentista "no es sensata", ya que opinan que "sería más sensato un país diverso y que respete los diferentes sentimientos nacionales aunque no se piense igual".