CC y UxGC presentan su 'Coalición por Gran Canaria' para que la isla recupere su peso en el archipiélago

9/06/2018 - 13:38

Coalición Canaria (CC) en Gran Canaria y Unidos por Gran Canaria (UxGC) han presentado este sábado su 'Coalición por Gran Canaria' por la que acudirán juntos a las elecciones autonómicas, insulares y municipales de 2019 con el objetivo de que la isla recupere su peso en el archipiélago.

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 9 (EUROPA PRESS)

"Esto es un acuerdo preelectoral y, por lo tanto, tiene todas las características de ser más transparente, más claro y más democrático. Ofrecemos a la gente un proyecto común entre CC y UxGC, en principio para la isla de Gran Canaria", dijo el presidente de la formación grancanaria, José Miguel Bravo de Laguna, durante la presentación del acuerdo.

Aquí, comentó que inicialmente la coalición será para el Cabildo de Gran Canaria, el Parlamento de Canarias y el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria aunque, matizó, "lo vamos a extender a todos los municipios de la isla con alguna excepción que siempre es insalvable".

Bravo de Laguna hizo especial hincapié en que el propósito de los dos partidos es presentarse juntos a las elecciones municipales de 2019 en todos los municipios grancanarios.

"El proyecto es para intentar impulsar a la isla de Gran Canaria y recuperar los puestos que ha ido perdiendo en la institución autonómica y en las de carácter insular y local. Para recuperar el peso de Gran Canaria vamos a ofrecer un proyecto de isla del 'Sí'. Sí a las iniciativas empresariales, sí al fomento del empleo, sí al I+D+i...", aseveró.

Además, abogó por "menos localismos, menos autobombos y menos pueblerismos" y más incentivos de proyectos potentes de la isla.

Cuestionado por el cambio que ha tenido Bravo de Laguna con CC, insistió en que en su momento, cuando Paulino Rivero presidía el Gobierno de Canarias, entendió que no estaba tratando bien a la isla en asuntos como el BIC del Oasis de Maspalomas, la ley de moratoria turística, al retirar 10 millones de euros para la construcción del Gran Canaria Arena y la prefinanciación para la Carretera de La Aldea o la cuarta fase de la Circunvalación de Las Palmas de Gran Canaria.

"En Fernando Clavijo y en la actual CC he encontrado un talante mucho más dialogante. No vamos a resolver los problemas para que Gran Canaria recupere el puesto que le corresponde en la comunidad autónoma. Eso no se resuelve de la noche a la mañana, pero tenemos un rumbo que nos hemos marcado", aseveró.

Al ser preguntado por los candidatos, Bravo de Laguna señaló que aún hay tiempo para eso pero que, en principio, lo lógico sería que él fuera cabeza de lista al Cabildo y Pablo Rodríguez al Parlamento de Canarias, aunque "no hay nada cerrado".

CC: LOS GRANCANARIOS "NO ESTÁN CONTENTOS" CON EL GOBIERNO INSULAR

Por su parte, el secretario insular de CC, Pablo Rodríguez, destacó la importancia del acuerdo ya que, dijo, hoy los grancanarios "no están de contentos con un gobierno insular que ha sido un fiasco" --en relación al grupo de Gobierno de NC y PSOE en el Cabildo--.

Sobre su desecha algún futurible acuerdo con NC o con otros partidos, el también vicepresidente canario dijo que no desecha ningún tipo de acuerdo. "Este es el primer acuerdo --observó-- que firmamos y no va a ser el único. Estamos abiertos a confluir con otras organizaciones políticas que respeten y estén de acuerdo en la idea que nosotros planteamos, que es que Gran Canaria avance como avanzan el resto de islas".

"A Canarias le va mal si a Gran Canaria no le va bien. Estamos absolutamente convencidos de que para que a Canarias le vaya bien, le tiene que tiene ir bien a Gran Canaria y por eso este acuerdo que va más allá de partidos políticos o de personas. Va en clave de reforzar la posición de la isla en el conjunto del archipiélago", declaró.

Finalmente, el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, expuso que Gran Canaria necesita un revulsivo y un cambio "y lo está articulando y liderando Pablo Rodríguez". "Quiero felicitar a Rodríguez y a Bravo de Laguna porque hay un aire de ilusión", concluyó.