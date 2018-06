Clemente pide a Sánchez que afronte el proceso catalán con "rigor y sin cartas marcadas"

9/06/2018 - 13:44

La presidenta de las Cortes de Castilla y León, Silvia Clemente, ha reclamado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que afronte el proceso catalán con "rigor, profesionalidad" y "sin cartas marcadas", al tiempo que ha criticado que se retire el control de las cuentas a la Gereneralitat porque "España no está para pagar ningún proceso independentista".

SEGOVIA, 9 (EUROPA PRESS)

Así lo ha señalado hoy, en declaraciones recogidas por Europa Press, durante su participación en Cuéllar durante los actos de el Día de la Provincia de Segovia. En ese marco, Clemente ha pospuesto una valoración del nuevo Gabinete de Pedro Sánchez hasta que "haya trabajo encima de la mesa". Eso sí, le parece "fantástico" que haya "muchas mujeres" en el Gobierno, algo que ha considerado "un gran acierto".

Aún así, ha insistido en su idea de ver como afrontan los nuevos responsables del país los "problemas" que tiene España, entre ellos el catalán que, ha señalado, "no es baladí y va a tener una enorme complejidad". En este sentido, Clemente ha apuntado que "no le gusta" que se haya eliminado el control de las cuentas, cuando "se sabe" que se han estado "desviando recursos" para todo el proceso independentista, por lo que, a su juicio, "no parece muy oportuno" que se suprima ese control porque es un "dinero de todos los españoles".

"No estamos para pagar en España ningún proceso independentista", han insistido la presidenta de las Cortes, por lo que ha considerado que la cuestión catalana se debe afrontar "con rigor, responsabilidad y sin cartas marcadas".