PSOE C-LM afirma que es "una satisfacción" volver a tener a un Ejecutivo y a un presidente socialistas en España

9/06/2018 - 14:07

La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en las Cortes de Castilla-La Mancha, Blanca Fernández, ha mostrado todo el apoyo del PSOE regional al nuevo Gobierno nacional de Pedro Sánchez y le ha trasladado la felicitación porque "es una satisfacción volver a tener en el Gobierno de España a un Ejecutivo y a un presidente socialistas".

CIUDAD REAL, 9 (EUROPA PRESS)

"Hay una tarea ingente por delante" ha reconocido Fernández, pero "en esta tarea, el gobierno de Pedro Sánchez va a contar con la complicidad del PSOE de la región", según han informado los socialistas en nota de prensa.

Antes de participar en el Comité provincial del PSOE de Ciudad Real, Fernández ha asegurado que el nuevo Gobierno despierta "satisfacción, ilusión y esperanza" y ha defendido la moción de censura como la única salida posible para recuperar la dignidad y "porque no se podía consentir que el señor Rajoy no asumiera ninguna responsabilidad por la condena por corrupción al PP en del caso Gürtel". "Era necesario por higiene democrática" ha sentenciado la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, añadiendo que "no se podía permitir que el nombre de España estuviera manchado por el PP y hoy ya Rajoy es expresidente".

Otro motivo de satisfacción para Fernández es "el Consejo de Ministras y Ministros", un conjunto de hombres y mujeres que ha calificado de "sorprendente, sobradamente preparado, altamente cualificado y muy representativos cada uno de ellos del área que van a gestionar".

Un hecho que ha destacado es la alta presencia de mujeres. "Mujeres en cantidad, pero sobre todo muy cualificadas, que representan a las mujeres de nuestro país que tenemos formación, experiencia y que sabemos hacer bien las cosas", ha dicho, por lo que ha opinado que este es "un Gobierno que representa a la sociedad española del siglo XXI".

La portavoz del Grupo Socialista en las Cortes ha reiterado la necesidad de tener un Gobierno como éste para hacer frente al momento crucial y complicado que vive España. Por eso, ha argumentado que "lo primero es estabilizar el país, reforzar la democracia y dar confianza para que vuelvan a confiar en las instituciones y, sobre todo, atender las urgencias sociales de la gente porque es insoportable que tres de cada diez ciudadanos lo pasen mal por los recortes de la derecha". "En esta lucha estábamos solas las comunidades autónomas, porque el gobierno de Rajoy no estaba, ahora el ejecutivo de Pedro Sánchez será un aliado para revertir la situación", ha añadido.

Por otro lado, ha mostrado la satisfacción del PSOE de Castilla-La Mancha por la elección de su compañera en el PSOE de la región Magdalena Valerio como ministra de Trabajo, "una de las carteras que más trabajo tiene porque el PP ha dejado una Seguridad Social en crisis que hace peligrar las pensiones públicas y la calidad en el empleo".

En esta nueva etapa que se abre, ha asegurado, "el PSOE de la región no va a cambiar y va a seguir reclamando las necesidades de los ciudadanos".

UN GOBIERNO DE ESTADO QUE DEFIENDE ESPAÑA

En respuesta a las acusaciones del PP sobre los contactos con Cataluña, la portavoz ha reiterado la necesidad de restablecer las relaciones con el gobierno de la Generalitat y abandonar el inmovilismo de Rajoy "que lo único para lo que sirvió fue para empeorar las cosas".

"Ahora toca trabajar pero siempre con la defensa de la Constitución y de la unidad de España como puntos de partida", ha sentenciado Fernández, "como siempre ha hecho y ha demostrado el PSOE con el apoyo a la aplicación del artículo 155".

Por otro lado, las exigencias que, según ella, ahora sí hace el PP de la región al nuevo Ejecutivo de Sánchez demuestran para la portavoz socialista que "cuando gobierna el PP en España, sus dirigentes en Castilla-La Mancha sólo defienden a su partido, ponen por delante los intereses del PP a los de los ciudadanos", algo que se está viendo "clarísimamente" en los últimos días y que "es muy mal visto por la gente que tiene memoria".