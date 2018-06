La película 'Mente Revólver' del mexicano Alejandro Ramírez Corona gana la Alhambra de Oro en Cines del Sur

9/06/2018 - 14:31

La XI edición del Festival Internacional Cines del Sur de Granada, organizado por la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, en colaboración con el Ayuntamiento, la Diputación, la Universidad de Granada, el Patronato de la Alhambra y la Fundación Euroárabe, ha galardonado a la película 'Mente Revólver' del mexicano Alejandro Ramírez Corona con la Alhambra de Oro en Cines del Sur.

GRANADA, 9 (EUROPA PRESS)

Los premios se han anunciado este sábado en rueda de prensa celebrada en el Centro Federico García Lorca y presentada por el director del festival, José Sánchez-Montes, las integrantes del jurado oficial Leena Yadav y Mane Cisneros, y Rocío Álvarez, del jurado joven, según ha informado la organización en una nota.

Los miembros del Jurado Oficial de la XI Edición del Festival Granada Cines del Sur, integrado por Leena Yadav, Alejandra Trelles, Zézé Gamboa y Mane Cisneros han decidido otorgar, por mayoría, la Alhambra de Oro al Mejor Largometraje de la Sección Oficial, dotada con 5.000 euros para la compañía productora, a 'Mente Revólver' de Alejandro Ramírez Corona por la "ambición narrativa al construir un relato coral y utilizar un dispositivo complejo para mostrar el arraigo de la violencia en México"

Asimismo, los miembros del Jurado Universitario de la XI Edición del Festival Granada Cines del Sur, integrado por Sandra Apausa Sánchez, Juan Carlos Camacho, Jaime Peñalva Rodríguez, Sandra García Velasco, Jorge Benavente Rico y Rocío Álvarez González han decidido otorgar la Alhambra de Plata al Mejor Largometraje Árabe, dotada con 3.000 euros para la compañía productora, a la película 'Until the end of time', de Yasmine Chouikh (Argelia).

El galardón se debe a su "su original enfoque en el desarrollo de una trama costumbrista que hace posible empatizar con los personajes al reflejar valores universalmente reconocibles como el amor, la muerte o la vejez, independientemente de la distancia cultural".

En cuanto a la Mención Especial, los miembros del Jurado Universitario la han otorgado a la película 'The last men in Aleppo', de Feras Fayyad (Siria) por "proponer un discurso distinto a un conflicto sin resolver". También se ha otorgado la Alhambra de Bronce, Premio Especial del Jurado, a la película 'The Great Guddha+', de Hsin-yao Huang (Taiwán) por "el ingenio y el estilo en la construcción de una comedia negra con acento en la crítica social. A través de sus entrañables personajes, introduce al espectador en el voyeurismo".

La Asociación Andaluza de Mujeres en los Medios Audiovisuales (Aamma) ha concedido por primera vez en este festival el Premio Aamma por la Igualdad la película 'The song of scorpions', de Anup Singh (India), por ser "la que mejor refleja el mundo de la mujer y su problemática".

Los votos de los espectadores asistentes a las proyecciones de la XI edición del Festival de Granada Cines del Sur se conocerán durante la gala de clausura que tendrá lugar este sábado a partir de las 21,00 horas.