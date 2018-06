Nacho Carretero, premio Agustín Merello da Comunicación "contra a censura"

9/06/2018 - 14:49

Con este galardón, creado en memoria do desaparecido xornalista Agustín Merello, búscase distinguir a profesionais da información, entidades e institucións que destaquen polos seus valores xornalísticos e humanos no desempeño do seu labor.

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 9 (EUROPA PRESS)

A Asociación da Prensa de Cádiz (APC) e a Fundación Unicaja concederon o XXVII premio Agustín Merello da Comunicación ao xornalista galego Nacho Carretero (A Coruña, 1981), autor de 'Fariña', que aborda o mundo do narcotráfico en Galicia e atópase secuestrado por orde xudicial de forma cautelar.

O xurado destacou "o traballo xornalístico de rigor que exerce o xornalista galego a pesar de ter unha afronta directa na investigación para elaborar o seu libro 'Fariña".

Segundo a acta da reunión "premiar a Carretero é facer unha alegación á liberdade de expresión e información e contra a censura. O libro de Carretero é un exemplo de bo xornalismo". O xornalista exerceu en diferentes redaccións até pasar a ser 'freelance' para medios como XL Semanal, JotDown, Gatopardo, El Mundo ou La Sexta.

A elección foi tomada por un xurado composto por Taite Cortés, Kitty Pastor, Cristina Rico, Ángela Cañal, Antonio Hernández-Rodicio e José Yélamo.

De forma unánime consideraron que o traballo de investigación xornalística, nun terreo tan hostil como é o narcotráfico, acumula todos os valores que pretende recoñecer o Premio Agustín Merello da Comunicación: "o exercicio do xornalismo independente e libre pero tamén comprometido coa sociedade, coa deontoloxía profesional e cos valores constitucionais".

TRAXECTORIA

A maior parte da carreira profesional de Nacho Carretero estivo ligada á súa terra, onde traballou nas redaccións de diferentes medios.

"Sempre en primeira liña, Carretero elaborou reportaxes sobre o narcotráfico galego, a vaga de incendios do ano pasado e estivo desprazado en zonas de conflito como Siria e Ruanda", valora a Asociación da Prensa de Cádiz.

PREMIO

A APC leva 27 edicións consecutivas do premio Agustín Merello. O galardón está dotado cun premio en metálico de 5.000 euros e un diploma acreditativo deseñado polo poeta gaditano Rafael Alberti.

Entre os anteriores gañadores atópanse profesionais da información como Soledad Gallego Díaz, Matías Prats, Luis del Olmo, Iñaki Gabilondo ou John Carlin; escritores da talla de José Saramago ou entidades como A Casa dos Xornalistas de París.