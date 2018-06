El PP de Málaga acusa a la Junta de "cronificar" la pobreza y la exclusión social en los Asperones

9/06/2018 - 15:00

La parlamentaria andaluza por el PP de Málaga Mariví Romero ha acusado a la Junta de Andalucía de "cronificar" la pobreza y la exclusión social en los Asperones, una "barriada que fue construida como un espacio transitorio y que lleva ya 31 años sin que haya sido desmantelada".

MÁLAGA, 9 (EUROPA PRESS)

"Después de más de tres décadas han vivido aquí varias generaciones y personas que llegaron siendo niños y ya son adultos, pero siguen estando en una situación de pobreza y de total exclusión", ha lamentado la dirigente 'popular', que ha visitado este sábado la barriada junto a la vicesecretaria de Acción Social del PP de Málaga, Ruth Sarabia.

Romero ha recordado que el Ayuntamiento de Málaga, ante situaciones similares, "ha cogido el problema de raíz, como se hizo con el desmantelamiento de los últimos núcleos chabolistas de la ciudad, proceso en el que se veló por la integración social, siendo alabado por el Defensor del Pueblo Andaluz". "Hemos propuesto a la Junta que haga lo mismo aquí, pero por un oído le entra y por el otro le sale", ha asegurado.

Asimismo, la diputada autonómica ha indicado que en la última Comisión de Infancia del Parlamento andaluz abordó la situación de los Asperones, "a pesar de que a dirigentes del Gobierno andaluz no les gustó y dijeron que estaban en conversaciones con el Gobierno central para buscar una solución, ahora el PSOE, al frente de ambos ejecutivos, no tiene ninguna excusa para perpetuar esta barriada".

Por su parte, Sarabia ha precisado que 31 años después, "no ha habido ninguna mejora ni cambio en esta barriada de transición por parte de la Junta de Andalucía; al contrario, la situación ha empeorado, ya que aquí había previamente 270 familias, y ahora habitan cerca de 1.000 personas", ha subrayado.

"Es indignante que la Junta de Andalucía no cumpla con su obligación y que, además, no muestre ninguna voluntad de hacerlo en el futuro, como refleja que no hayan destinado ni un euro a esta barriada en los presupuestos andaluces", ha criticado la vicesecretaria 'popular'.

Sarabia ha recordado que la Junta y el Ayuntamiento firmaron un convenio hace más de diez años por el que el Gobierno andaluz se encargaba de buscar viviendas y alojamientos a estas familias, mientras que la parte municipal se centraba en un seguimiento para garantizar la integración social. "Nada de esto se ha cumplido por parte del Gobierno andaluz", ha afirmado.

"El Ayuntamiento sigue pagando la luz y el agua, sigue impulsando programas sociales y mientras la Junta sigue a lo suyo y una vez más deja tirada a Málaga demostrando que no hacen nada en lo social, sólo vender humo", ha concluido Ruth Sarabia.