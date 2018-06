Oltra asegura que queda un año para "la segunda legislatura del Botànic", que será la de "la transformación"

9/06/2018 - 15:36

La coportavoz de Compromís y miembro de Iniciativa del Poble Valencià-Compromís, Mónica Oltra, ha asegurado este sábado que "queda un año para la segunda legislatura del Botànic" y que 2019 "debe ser el inicio de la transformación 100% botánica", después de que en la presente legislatura el Consell haya "hecho una gran labor para cambiar inercias, atender las emergencias y deshacer los chapuzas que había dejado el PP".

VALÈNCIA, 9 (EUROPA PRESS)

Oltra ha realizado estas afirmaciones en su intervención en la apertura del V Congreso General de Iniciativa que, bajo el lema 'Construimos Futuro' está teniendo lugar este sábado en el Palau de la Música de Valencia. Allí, la también vicepresidenta del Consell ha señalado que en la próxima legislatura, el gobierno valenciano "podrá profundizar en políticas plenamente botánicas que empiecen a transformar" la sociedad valenciana.

La vicepresidenta ha iniciado su discurso haciendo un repaso a los "duros" inicios en Les Corts, hace dos legislaturas, bajo la mayoría absoluta del PP: "cuando desde el gobierno 'popular' ataban los perros con longanizas y nos trataban como locos por empezar a denunciar la corrupción".

"Desde nuestro partido y nuestra coalición empezamos a reivindicar la felicidad de todos los días, la necesidad de priorizar los servicios básicos que la gente tiene que utilizar cotidianamente por encima de los grandes eventos que pasan un día y sólo benefician a unos cuantos amigos de los poderosos".

Según Oltra, en Compromís fueron "pioneros renovando el lenguaje político para combatir el discurso de la austeridad y la prima de riesgo, que lo priorizaba todo". "Reivindicamos las políticas para las personas, lideramos un discurso que desde el País Valencià se ha extendido a toda España, ya todos hablan de mejorar la vida de las personas, y eso lo parimos aquí, en nuestro país y en Compromís".

"Entendimos la necesidad de que desde los gobiernos se utilizara el poder como verbo no como sustantivo, se debe gobernar no por el poder sino para poder hacer cosas. Así, estamos gobernando con vocación de convencer y no de vencer. Y gobernamos desde la coherencia, la primera interpelación que hice como portavoz en Les Corts a Francisco Camps, era sobre el problema de la vivienda, cuando hemos llegado al gobierno hemos priorizado la Ley Social de la Vivienda", ha manifestado.

Para Oltra, Iniciativa y Compromís son formaciones formadas por "los de los pequeños cambios que mejoran la vida de las personas". "Hemos trabajado para que la sociedad pase de la queja al empoderamiento, haciendo políticas que ya nadie se atreverá a revertir como la gratuidad de los libros te texto para los niños y niñas, la eliminación del copago farmacéutico o la creación de la renta valenciana de inclusión", ha agregado.

"EL MUNDO HA CAMBIADO"

"Lo que no han entendido las oligarquías es que el mundo ha cambiado, sólo hay que ver la cara que se le ha quedado al PP ya Cs después de la moción de censura, la gente quería cambio y así lo han reflejado las urnas desde 2015", ha manifestado la coportavoz de la coalición.

Para Oltra, estamos "ante un cambio en el gobierno del estado que tendría que haberse producido ya después de las elecciones generales de diciembre de 2015". "La gente ha dicho no a la corrupción pero también ha dicho si al multipartidismo, a respetar la pluralidad, la diversidad, si a políticas para las personas y de cohesión territorial. Ahora quien tenga la tentación de governnar con la dialéctica antigua de la verdad absoluta fracasará", ha agregado.

V CONGRESO DE INICIATIVA

El Congreso de Iniciativa continúa, en su sesión de mañana, con el debate y votación del Informe General de Gestión presentado por los coportavoces Mireia Mollà y Miquel Real y el debate y votación sobre las enmiendas para la reforma de los Estatutos del partido. En la sesión de la tarde será el turno del debate y votación sobre la Ponencia Política presentada por el coportavoz Paco Garcia y la votación de las candidaturas a la Mesa Nacional y a Portavoces de Iniciativa.

El Congreso se ha iniciado con las intervenciones de los representantes de las organizaciones invitadas, Asensi García de Esquerra Unida; Pilar Lima de Podemos; Manolo Mata del PSPV; Giuseppe Grezzi de Verdes-Equo; Àgueda Micó del BLOC y Joan Ribó de Compromís.