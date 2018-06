Lar inicia en dos semanas la obra de accesos al centro comercial Palmas Altas, que lleva un 65% comercializado

9/06/2018 - 16:22

Grupo Lar comenzará en dos semanas las obras de construcción de los accesos al centro comercial y de ocio familiar que se ubicará en la zona de Palmas Altas, donde se invertirán seis millones de euros, según ha anunciado el director de Promoción de Centros Comerciales y Logística de Grupo Lar, José Antonio García Agüera, quien ha resaltado que este centro ya lleva un 65 por ciento de la superficie comercializada.

SEVILLA, 9 (EUROPA PRESS)

En declaraciones a Europa Press, García Agüera ha indicado que actualmente este centro de entretenimiento familiar y comercial, ubicado en una parcela de más de 123.000 metros cuadrados, tiene un 30 por ciento de la obra ejecutada.

Ha apuntado que la idea de Grupo Lar es "abrir a la vez todo el complejo, tanto tiendas como cines y restaurantes", de forma que la previsión abrir todo el centro en mayo o junio de 2019, antes del verano.

García Agüera ha resaltado asimismo que el complejo se encuentra a un 65 por ciento de comercialización, un porcentaje que "está muy bien a un año de abrir y se encuentra por encima de los objetivos de comercialización".

Este dirigente empresarial, quien recuerda que la inversión prevista son 250 millones de euros en todo el complejo y ha resaltado que se están cumpliendo previsiones, de forma que "ya tenemos contratado el 85 por ciento de toda la obra, y las obras constituyen la mayor parte de la inversión".

Sobre los accesos, García Agüera, quien ha recordado que el plan de movilidad cuenta con informes favorables del Ministerio de Fomento, Demarcación de Carreteras, FGT y la Gerencia de Urbanismo, desde julio del año pasado, ha anunciado que Lar va a empezar a ejecutarlo en dos semanas. Comenzará, de hecho, con el desdoble de la avenida de Palmas Altas.

Estas obras de mejora en los accesos suponen una inversión de seis millones de euros y, según García Agüera, "son los mejores accesos que se pueden hacer, no se puede hacer nada más". Dichos accesos han sido diseñados por las administraciones (Dirección General de Tráfico y Demarcación de Carreteras, Ministerio de Fomento y Gerencia de Urbanismo) aunque lo costeará y ejecutará Grupo Lar.

Dichas actuaciones se centran en ejecutar un acceso directo de entrada y salida desde la avenida de La Raza, otro acceso directo desde el puente del Quinto Centenario. Además, se va desdoblar el actual perímetro de la parcela, de forma que se pasa de uno a dos carriles por cada sentido.

Asimismo, se mejorará la salida a Cádiz, se va a ejecutar una vía de servicio para acceder a Los Bermejales sin entrar en el centro comercial; y se va a ejecutar una pasarela peatonal y un carril bici que comunica ese barrio de Los Bermejales con este centro de ocio "sin ningún tipo de barrera arquitectónica". "Todo lo ejecutaremos en coordinación con la Demarcación de Carreteras del Estado", ha aseverado.

De esta forma, empezarán las obras de los accesos en dos semanas, comenzando por el desdoble del perímetro de la parcela del centro comercial, y espera poder culminar todos los accesos "al menos un par de meses antes de la apertura del centro comercial, pues queremos verlos funcionar todo por si hay que mejorar algo".

PARTICIPACIÓN DE LA GASTRONOMÍA LOCAL

Ha recordado algunas enseñas que se ubicarán en dicho proyecto, con "locomotoras" como Primark, Media Markt, Mercadona, Cines Yelmo o todas las enseñas de Inditex, a las que se unen otras importantes enseñas como Sprinter y cadenas de restauración como McDonalds, Gino's, Grupo Vips, Brasa y Leña, La Piamontesa o Taco Bell. Asimimo, Lar está trabajando para que exista un espacio destinado a empresas de restauración locales, de la cocina sevillana, para lo cual la semana pasada hicieron una presentación, a modo de gastroencuentro, destinada a empresarios de la restauración de la provincia.

En ese sentido, La Campana ya ha confirmado su presencia en Palmas Altas y se está negociando con familias de restauración sevillanas pero aún no hay nada firmado "aunque el interés es muy grande por ambas partes".

ZONAS DE MULTIAVENTURA

García Agüera ha resaltado que este complejo familiar contará con una zona de multiaventura, que será gestionada por la marca Urban Planet, y que incluirá un túnel de viento, piscina de olas para hacer surf, espacios con atracciones de multiaventura para niños y mayores, zonas de escalada o tirolina.

También habrá un local con cabinas de juegos digitales y sala de videojuegos.

ACUERDO CON COMERCIANTES DE BERMEJALES

García Agüera ha explicado que hace aproximadamente un mes Grupo Lar ha firmado un convenio de colaboración con la Asociación de Comerciantes de Los Bermejales, que es el barrio donde se sitúa este centro comercial y donde causará más impacto, de forma que dicho acuerdo de colaboración contempla ciertas ventajas económicas para los locales del barrio que quieran poner una tienda en su centro comercial.

"Es un compromiso con el comercio local de proximidad del barrio", ha indicado García Agüera, quien ha explicado que este convenio se firmó "apadrinado por el alcalde de Sevilla, Juan Espadas.

García Agüera ha indicado que este centro "no es un centro comercial, son espacios familiares que además tienen un centro comercial, nuestro concepto no existe, es algo nuevo", tras lo que ha dejado claro que Lar "no tiene a competir con nada ni con nadie, va a ser para Sevilla y su área de influencia".

Tras considerar que Sevilla, al ser la cuarta ciudad de España en volumen de población y al acoger a muchos visitantes, García Agüera apunta que en la ciudad "hacen falta centros comerciales modernos, una oferta más moderna y hay hueco de mercado para hacer más cosas; Sevilla tiene capacidad y necesita conceptos como el nuestro o de otro tipo; hay mercado y el comercio local tiene su perfil y nosotros el nuestro".

"Nuestra oferta es algo comercial, pero orientado al ocio familiar, nuestra verdadera locomotora es la familia", ha indicado García Agüera, quien apunta que "la real competencia para nosotros es el comercio electrónico".

Grupo Lar está desarrollando en Andalucía sus tres líneas de negocio, comercial, logístico y residencial y está estudiando la adquisición de suelo tanto en Sevilla como en otras capitales andaluzas, de forma que "estamos posicionándonos en suelos industriales, logísticos y estábamos trabajando para poner en marcha en otra capital de provincia otro complejo similar a Palmas Altas".