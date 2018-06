Aragón muestra su malestar con el programa de reintroducción del oso en el Pirineo occidental

9/06/2018 - 19:29

La directora general de Sostenibilidad del Gobierno de Aragón, Pilar Gómez, ha mostrado su malestar ante la presentación de un programa, por parte de Pirineos Atlánticos --departamento francés en la región de Nueva Aquitania--, para reintroducir el oso en el Pirineo occidental.

HUESCA, 9 (EUROPA PRESS)

Este viernes se ha celebrado una reunión entre la prefectura de Pirineos Atlánticos y una representación de los gobiernos de la Comunidad Foral de Navarra y de la Comunidad Autónoma de Aragón, así como de las Delegaciones del Gobierno de España en ambas comunidades. El encuentro, solicitado por la parte francesa, ha servido para presentar a las comunidades fronterizas afectadas su plan de reintroducción del oso en los Pirineos occidentales.

El Pirineo francés cuenta de 41 ejemplares de oso pardo en el Pirineo central y dos osos en los Pirineos occidentales. El programa de reintroducción quiere reforzar la presencia en esta última zona con la aportación de dos osas procedentes de Eslovenia. El objetivo es conseguir su expansión para interaccionar estas dos zonas oseras. Está prevista para esta actuación para otoño de este mismo año.

Ante esto, Pilar Gómez, ha trasladado a la delegación francesa las repercusiones que en Aragón puede ocasionar el proyecto, así como la falta de información que ha existido.

Otros de los aspectos que, a su juicio, no se han tenido en cuenta es que no se dispone del tiempo y los recursos necesarios para la prevención y resolución de la problemática que puede suponer esta reintroducción en Francia que, de facto, supone una reintroducción no voluntaria de esta especie en Aragón.

También ha trasladado que la zona occidental del Pirineo cuenta con pequeños municipios cuya economía está sustentada, en muchos casos, por la ganadería extensiva. Una herramienta muy importante para la conservación de la biodiversidad y por cuyo apoyo y desarrollo está apostando el Gobierno de Aragón.

Por parte de la representación aragonesa, también han participado el secretario de la Subdelegación del Gobierno de España en Huesca, Francisco Pascau; el delegado del Gobierno de Aragón en Huesca, José Luis Abad; el director provincial de Huesca Desarrollo Rural y Sostenibilidad, Jose Miguel Malo; y el jefe de servicio de Espacios Naturales, Jesús Insausti. Asimismo, han asistido sus homólogos del Gobierno de Navarra.