Urralburu: "Podemos ha venido para quedarse, se tiene que asumir que la colaboración PSOE-Podemos es necesaria"

10/06/2018 - 10:00

Cree que Cs, no tiene interés en la moción de censura en Murcia, y que espera el "desmoronamiento" del PP "para ocupar su lugar"

El secretario general de Podemos y portavoz del Grupo Parlamentario, Óscar Urralburu, ha defendido que "Podemos ha venido para quedarse", así como que "hay que asumir que la colaboración entre PSOE-Podemos es necesaria".

Y es que, ha apostillado, en base a los datos del CIS "Unidos Podemos, que es el partido menos votado, cuenta con un 19,6 por ciento de los votos mientras que el más votado, el PP, tiene el 24 por ciento; la diferencia es solo una horquilla de menos de cinco puntos entre el que más y el que menos".

Por tanto, "tenemos que asumir la lógica de la colaboración y el acuerdo", pues si hiciéramos la transposición a escaños "Podemos-Ciudadanos nos moveríamos entre los 60-70 escaños y PSOE-PP en los 90", exclusivamente por efecto de la circunscripción en la provincia, en este sentido es una realidad que "vamos a tener que gobernar este país las fuerzas conservadoras o las del cambio". El bipartidismo "ha desaparecido" y Podemos y Ciudadanos "han venido a quedarse", ha subrayado.

En una entrevista concedida a Europa Press, Urralburu ha sostenido que "hay que asumir que no somos un partido subsidiario del otro, porque la diferencia entre 5,5 millones de votos, los del PSOE, y los 5,2 millones de Podemos, no es una diferencia significativa que establezca subalternidades", algo que "no ha interiorizado en su propuesta de Gobierno Pedro Sánchez, es que deberíamos gobernar juntos porque un gobierno con 10,7 millones de votos y el respaldo de 156 escaños es un gobierno fuerte".

Ha asegurado que el cambio de gobierno en España marca "un cambio de ciclo en el país y abre la oportunidad de hacer las cosas distintas", han sido siete años muy largos de crisis "que han coincidido con los años de gobierno del PP".

Aunque ha lamentado que el nuevo presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, no haya atendido la petición "sutil" de Podemos de entrar en el gobierno "porque entendíamos que podíamos reforzar más ese gobierno" de izquierdas, "si Sánchez nos está intentando parar, está anclado en una lectura de país anticuada".

NATURALIZAR QUE NUEVOS PARTIDOS "VAMOS A GOBERNAR ESTE PAÍS"

En este sentido, ha sostenido que "hay que empezar a naturalizar la idea de que los nuevos partidos vamos a gobernar este país, ya estamos gobernando las principales ciudades; no tiene que resultar extraño y atípico que ocurra".

"Tendímos la mano para ofrecernos como una fuerza destituyente de Mariano Rajoy y para constituir un gobierno, sin posiciones preconcebidas, dispuestos a reconocer que Pedro Sánchez es el presidente del Gobierno" pero, ha defendido, "no es lo mismo tener un gobierno con 85 diputados que con 156" y no pueden pretender que no seamos oposición, "si no estamos en el gobierno somos oposición, y por consiguiente habrá cosas en las que estemos de acuerdo y otras en las que no. Será en el parlamento en el que se tengan que negociar los acuerdos".

"Tenemos una visión global, de país", ha asegurado el secretario general de Podemos en la Región, "seremos constructivos, pensamos en llegar a acuerdos con el PSOE, y si el PSOE no quiere, tiene un problema porque es evidente que para aprobar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) o cambiar este país, tiene que contar con nosotros".

"PSOE tiene la posición de elegir, o cuenta con nosotros o lo hace con la derecha", ha insistido y de esa "elección dependerá la valoración de la ciudadanía". A pesar de estas diferencias, Urralburu ha asegurado que "hay signos positivos" en el Gobierno confeccionado por Sánchez, "estamos expectantes", ahora, ha señalado, "hay que garantizar una oposición que nos permita ir sumando para consolidar un proyecto de cambio".

En la agenda a abordar, ha subrayado el cambio climático, haciendo mención especial al agua, Mar Menor y a las energías renovables. Así, confía en que la nueva ministra de Energía y Medio Ambiente, Teresa Ribera, tenga un papel protagonista en la defensa de la laguna salada, "el que ha faltado al Gobierno regional; que se está enemistando con las organizaciones a las que pidió ayuda".

Al hilo, el secretario general de Podemos en la Región de Murcia ha criticado el Pacto Regional del Agua, "papel mojado", ha señalado, "no tiene sentido si no hay un marco estatal" y ha defendido un cambio de modelo energético, "ya lo dijimos en 2015", también ha hablado de la necesidad de un cambio de modelo fiscal "más justa para los que menos tienen y en el que las grandes empresas paguen más impuestos".

Ahora mismo "toda la carga fiscal la soportan las familias, las pequeñas empresas, los autónomos y los trabajadores y trabajadoras por cuenta ajena, que pagan por encima del 20 por ciento, mientras que la fiscalidad de las grandes empresas está por debajo del 10 por ciento".

Ha criticado también la eliminación por parte del Ejecutivo murciano del Impuesto de Sucesiones "porque a quien realmente baja los impuestos es a los más ricos, no hay más que ver los números: el 10% de las grandes fortunas aportaban el 45 por ciento de los ingresos del impuesto de sucesiones".

PODEMOS, DISPUESTOS A MOCIÓN DE CENSURA, QUE "NO SERÁ VIABLE" POR CS

Tras la moción de censura del PSOE aprobada en el Congreso de los Diputados contra Mariano Rajoy, el líder de Podemos en Murcia, insiste en la disposición de la formación morada a apoyarla en Murcia, sin embargo, opina que esto no llegará a puerto porque "Ciudadanos ha virado su posición y se ha convertido en la muleta del PP, así ha complementado todas las políticas de recortes y precariedad presupuestaria que hemos vivido en la Región".

Es totalmente "cómplice" del Partido Popular en los últimos tres años, e incluso además, ha hecho hincapié, "bloquea las propias medidas de regeneración democrática", porque, salvo la Reforma de la Ley Electoral de julio de 2015, "Ciudadanos ha bloqueado todas nuestras iniciativas en este sentido, mociones para la creación de la Oficina Antifruade y leyes como la de regulación de conciertos educativos".

"No puede ser que la inversión en la educación concertada haya crecido un 20 por ciento en los últimos años mientras la pública cae cerca del 15 por ciento", ha subrayado, para afirmar que "todas las políticas de Cs han sostenido al PP".

Y es que, en su opinión, Ciudadanos "gracias al impulso de las encuestas" había llegado al convencimiento de que cuando entre a gobernar tiene que hacerlo con el PP "y por encima", por lo que, según Urralburu, "Cs no tiene ningún interés en la moción de censura y es capaz de seguir haciendo sufrir un año más a los murcianos con tal de llegar al Gobierno, sustituyendo al PP" pues, "estaba esperando el desmoronamiento del PP para poder llegar a ocupar su lugar".

Así, se ha mostrado preocupado porque Ciudadanos "pretenda ocupar el lugar del PP haciendo exactamente lo mismo, por tanto, nos va a tener enfrente". En estas condiciones, ha afirmado, "no vemos viable esa moción de censura", es "terrible" que la formación naranja "utilice" a los murcianos "y los tenga secuestrados bajo un incompetente y corrupto gobierno del PP por un interés electoral".

En cuanto a las próximas elecciones, confía en que los murcianos valorarán "el trabajo intenso realizado en estos años, en los que hemos consolidado un proyecto de Podemos en la Región solvente y claro, marcando la agenda política de los últimos tres años". Así, vaticina que el Grupo Parlamentario obtendrá más diputados en 2019, "no nos ponemos límite", y no cree que el asunto de la casa de Pablo Iglesias e Irene Montero les pase factura.