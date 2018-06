La constructora Martín Casillas espera acercarse a los 60 millones este año, de los que siete se ubicarán en Colombia

La constructora andaluza Martín Casillas prevé obtener una facturación cercana a los 60 millones de euros para este año 2018, de los que entre seis y siete millones de euros se ubicarán en las obras que poseen en Colombia.

SEVILLA, 10 (EUROPA PRESS)

El director general de Construcción de Martín Casillas, Ignacio Martín, ha resaltado a Europa Press la importancia del sector exterior, aunque ha recordado que éste es un complemento a la actividad normal de la empresa.

Ha destacado que 2017 ha sido un año "muy positivo en Colombia, un año de crecimiento", con cinco millones de euros de facturación y ha apuntado que para 2018 "las expectativas son mejores y esperamos alcanzar ventas cercanas a los siete millones de euros".

Martín ha explicado que actualmente Martín Casillas tiene cuatro contratos activos en Colombia, uno con la Agencia de Desarrollo Rural --que es la agencia estatal colombiana-- que es una obra de puesta en actividad de regadíos que estaban abandonados en algunas zonas de Colombia; otra obra con Acueducto de Bogota, de abastecimiento dentro de la capital; y otras obras cercanas a Bogotá con la Gobernación de Cundinamarca, y con la Gobernación de Antioquía, en la zona de Medellín.

El dirigente empresarial ha valorado la buena marcha de la empresa en Colombia y espera que "en un par de años estemos facturando allí en torno al 20-25 por ciento de lo que factura en construcción el grupo", lo cual supondría "movernos entre diez y 12 millones de euros de facturación en 2020 en Colombia".

De esta forma, en Colombia 2017 se ha cerrado con cinco millones de facturación, 2018 rondará los 7 ó 7,5 millones de euros e intentarán alcanzar entre 2019 y 2020 de 10 a 12 millones de euros".

En líneas generales, en el área de construcción en Martín Casillas se ha alcanzado el pasado año los 50 millones de euros --45 millones en España y cinco en Colombia-- y para este año se espera llegar a en torno a 60 millones de euros --52 millones en España y seis o siete en Colombia--.

Martín ha resaltado que "una de las fortalezas que tenemos dentro del área de construcción en la empresa es que aproximadamente el 60-65 por ciento de la facturación son contratos a medio-largo plazo, contratos de servicios recurrentes, de conservación y mantenimiento, de tres o cuatro años, y hemos conseguido renovar prácticamente todos lo que se iban venciendo, además de conseguir entrar en sitios donde no estábamos".

Para el dirigente empresarial esos contratos recurrentes "nos dan estabilidad en la facturación y nos da firmeza para el día a día". Por su parte, el resto de obras son actuaciones singulares de obra pública y privada que se licitan habitualmente.

Martín ha explicado que el ámbito de trabajo de esta división es la construcción y los servicios, esto es, obras ferroviarias, portuarias, etc, y servicios de conservación y mantenimiento, toda vez que, según ha recordado, "tenemos mucha experiencia en conservación de carreteras, de redes de abastecimiento y saneamiento de agua y mantenimiento de depuradoras, así como conservación de parques y jardines".

EXPANSIÓN A OTROS PAÍSES PARA 2020

Asimismo, Martín ha explicado que Martín Casillas "mantiene la idea, contemplada en el plan de negocio de, una vez que se estabilice la cifra de negocio en Colombia, dar el salto a otros países americanos", de forma que "esperamos que una vez se llegue al objetivo de 10-12 millones y se mantenga esa cifra de manera estabilizada y recurrente, tomar la decisión de iniciar el desembarco en otros territorios", algo que podría hacerse quizás en 2020, aunque no ha precisado qué país sería el preferente "aunque sería un país seguro, sin conflictos".

Martín ha explicado que "para desembarcar en otros países, haremos lo mismo que en Colombia, esto es, enviar personal allí, conocer empresas de esa zona, conocer su legislación y establecer una batería de socios estables". En ese punto, ha recordado que en Colombia trabajan "con un máximo de seis o siete socios locales, en la modalidad de consorcio, son gente formal, seria y sin conflictos económicos o jurídicos; ir de la mano con empresas locales es básico, y eso no se hace en dos días".

"Si todo va bien, nos plantearíamos en un par de años, sobre 2020, dar un paso hacia otro país, pero ello no significa que sea inmediato, sino que empezaríamos a hacer prospecciones y contactos en ese nuevo destino, intentando conocer empresas similares y con un tamaño parecido", ha apuntado Martín.

Este dirigente empresarial ha explicado que en Colombia han creado la sociedad GMC SAS, y siempre licita en consorcio con una empresa local, y la idea sería "llevar ese mismo modelo a otros países, buscando siempre socios fiables y filtrando proyectos". "Haremos obras que conozcamos y que sepamos hacer, con un socio que conozcamos y con un cliente que conozcamos", ha aseverado.IMPORTANCIA DE LA DEPURACIÓN Y AGUAS

Martín ha recordado que el grupo Martín Casillas "está muy diversificado", puesto que "dentro de la construcción y servicios estamos bastante abiertos al mercado" y en el resto del grupo hay una cantera de áridos y balasto, planta de aglomerado, un área de gestión de geriátricos y otra de gestión de aparcamientos.

En ese sentido, ha resaltado la importancia que está teniendo el área de gestión de depuradoras y contratos de mantenimiento de la red de abastecimiento, como los contratos con el Canal de Isabel II, en Madrid, de mantenimiento de redes de abastecimiento, con un socio local.

"Tenemos expectativas puestas en Madrid", ha indicado Martín, quien ha recordado que este año se va a sacar un contrato de mantenimiento de las redes de saneamiento "y a esas convocatorias vamos a acudir", ha aseverado el dirigente empresarial, quien ha anunciado que Martín Casillas también va a acudir, con socios locales, a los contratos incluidos en el plan de sustitución de las redes de fibrocemento en la Comunidad de Madrid --material empleado en tuberías de agua que serán sustituidas--, y que supondrá "una inversión muy potente de 500-600 millones de euros para los próximos diez años".

También posee contratos de conservación de carreteras en Canarias, con el Cabildo de Gran Canaria y está trabajando en toda Andalucía y licitando en Extremadura, en su mayor parte con actuaciones de obra civil; y en esos casos de fuera de Andalucía, con socios locales. La empresa ha abierto oficinas en Málaga, tiene obras en Almería y Málaga.

"En España vamos a intentar consolidar lo que vamos teniendo", ha aseverado Martín, quien ha lamentado el parón registrado por la adaptación a la nueva Ley de Contratos del Sector Público.

MARTÍN CASILLAS TIENE UN ENDEUDAMIENTO EQUILIBRADO

Además ha resaltado que no es una empresa que esté excesivamente endeudada "y la única deuda financiera a largo plazo es por las concesiones de aparcamientos, pero no tiene deuda financiera exagerada", algo fruto de la "política de prudencia" de la empresa "que no se tira mucho a la piscina y apuesta por un crecimiento sostenible", algo que "ha sido un acierto".

"Tenemos buena capacidad financiera, no tenemos endeudamiento excesivo y tenemos credibilidad en el sector financiero", ha resaltado.

Ha recordado que en materia de vivienda "la empresa sí construye viviendas, pero nunca ha sido promotora, no está en sus planteamientos".

En ese sentido, ha apuntado que del total de construcción, "la parte de edificación supone un 20 por ciento de edificación", pero ha reconocido que en edificación "nos da cierto reparo ahora mismo, pues se está registrando una subida desaforada de los precios de los materiales y mano de obra en la construcción", donde además detecta que existe "falta de mano de obra cualificada".

Asimismo, aunque no quiere bajar su presencia en el ámbito de edificación, Martín Casillas ha dejado claro que no quiere "minusvalorar nuestros precios de edificación".