El alcalde de Porcuna baraja no llevar a cabo la consulta popular sobre la continuidad del gobierno local

10/06/2018 - 10:35

El alcalde de Porcuna (Jaén), Miguel Moreno, está barajando la posibilidad de no llevar a cabo la consulta popular que había planteado sobre la continuidad o no del equipo de gobierno formado por él y ocho concejales que en febrero pasaron a no adscritos tras abandonar el PP.

PORCUNA (JAÉN), 10 (EUROPA PRESS)

Así lo ha señalado a Europa Press el regidor, quien ha explicado que, por el momento, sigue adelante el procedimiento iniciado el pasado febrero tras ser aprobada la propuesta en pleno con la mayoría absoluta del gobierno local.

"Ya ha finalizado el periodo de exposición pública y ha habido una única alegación", ha comentado. Se trata de la presentada por el PSOE local, para el que, según informó en su momento, la consulta "no cumple con los requisitos legales exigidos", ya que debería versar "sobre un asunto competencia propia de este municipio" y no sobre la continuidad de una serie de concejales, que es un asunto "que corresponde a la esfera personal" de esos ediles.

Moreno ha apuntado que, "una vez que sea informada por la secretaria del Ayuntamiento, la consulta se llevará de nuevo a pleno y después se comunicaría a la Subdelegación de Gobierno, que la que autoriza o no autoriza en última instancia".

En todo caso, ha reconocido que es posible que no llegue a efectuar la votación, "pero no por los argumentos que expone el PSOE, sino por los acontecimientos en la política nacional" que podrían llevar aparejados un adelanto de las elecciones generales.

"A un año vista, tenemos elecciones europeas, municipales y autonómicas y, posiblemente las generales. Por lo que estamos barajando si continuar o no con la consulta por el nuevo escenario político que podría llevar a saturar a los ciudadanos con las urnas", ha comentado.

El alcalde de Porcuna planteó esta consulta ante manifestaciones de responsables del PP considerando que, tras dejar el partido, deberían entregar sus actas. Moreno dejó el pasado enero las filas populares al no recibir una "propuesta digna de integración" tras el congreso provincial de 2017, a su juicio fraudulento, en el que fue candidato de la corriente crítica.

La citada crisis en el PP supuso la salida de cuatro alcaldes más, dos diputados provinciales (el propio regidor de Porcuna y el de Cárcheles) y concejales de diversas localidades. Junto a afiliados de base constituyeron la plataforma Jaén Adelante y, finalmente, anunciaron su intención de integrarse en Ciudadanos de cara a las próximas municipales.