De los Santos: "Si no hay concejal de Cultura en Madrid es porque Carmena no se fía de ninguno de sus ediles electos"

10/06/2018 - 10:59

Defiende su gestión en los Teatros del Canal, con 50 de sus 52 espectáculos a caché

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)

El consejero de Cultura, Turismo y Deportes de la Comunidad de Madrid, Jaime de los Santos, ha asegurado que si no hay concejal de Cultura en el Ayuntamiento de Madrid es porque la alcaldesa, Manuela Carmena, "no se fía" de ninguno de sus ediles electos para colocarles en esta cartera.

"Si no hay concejal de Cultura hoy (en Madrid) es porque la alcaldesa, a la que tengo respeto y por la que siento estima personal, no se fía de ninguno de sus concejales electos para darles una cartera tan sensible", ha indicado en una entrevista con Europa Press, donde ha añadido que esta situación "hace que en la capital de España, en ocasiones, ocurran situaciones que son muy injustas con el mundo de la cultura".

Y es que para De los Santos, que no haya concejal del área en el Ayuntamiento de Madrid "es cuanto menos sorprendente" y ha recordado la campaña "pro Carmena" de 2015 con la que "se esperaba por parte de los creadores, de los que hacen cultura, que su llegada al Ayuntamiento iba a ser el maná". "Y ese maná se ha visto reducido en una lluvia casi chirimiri, en la que los concejales de Cultura se han ido sucediendo con bastante poco éxito", ha criticado.

Sobre las Naves de Matadero, De los Santos ha indicado que los madrileños tienen "la suerte de contar con un director que es inmejorable", en referencia a Mateo Feijóo, un "gran gestor cultural y gran director artístico" y que, a su juicio, "está haciendo lo que el concurso redactado por el Ayuntamiento de Madrid dejaba claro".

En cuanto al Teatro Español, se ha referido a "la tremenda injusticia" que se hizo con Juan Carlos Pérez de la Fuente, que, a su juicio, llevó al teatro a "un lugar extraordinario" y pese a ello se le despidió "de una manera poco honerosa". De la actual directora, Carme Portaceli, ha dicho que es una "gran gerente" y "una gran creadora de espectáculo".

Asimismo, De los Santos ha destacado su "relación mejor que buena" con ella desde el "minuto uno" que ha permitido abrir "posibles colaboraciones" de cara a la próxima temporada, "porque la cultura está por encima de gobiernos, por encima de todo tipo de siglas" y hay "que demostrarlo".

Al margen de esto, ha admitido que "institucionalmente la relación cultural" con el Ayuntamiento de Madrid es "inexistente" si bien "no pasa lo mismo en turismo", donde las relaciones son "más fluidas" gracias al contacto que mantienen con el director de Turismo, Miguel Sanz, y el propio coordinador general de Alcaldía, Luis Cueto.

TEATROS DEL CANAL

Sobre su propia gestión, De los Santos ha defendido la que ha llevado desde el año pasado en los Teatros del Canal, destacando que esta temporada 50 de los 52 espectáculos programados han ido a caché, algo "muy importante" porque, en su opinión, "cuando un artista tiene que enfrentarse al escenario en una situación de taquilla lo hace de manera menos justa".

El consejero ha sido preguntado por las críticas que recientemente vertió sobre su trabajo en estos Teatros el director hasta hace dos años, Albert Boadella, que subrayó que la política había entrado directamente en los teatros con la intervención directa de De los Santos.

Aunque no ha entrado en la polémica, sí que ha dicho que a él Boadella sólo le merece "buena opinión" porque es una "figura indispensable para entender la cultura en España". "Cuando no todo era tan fácil y tan libre, apostó de manera absoluta por un tipo de cultura vanguardista, moderna, a través de un fino sentido del humor que colocaba al espectador ante realidades que nos preocupan", ha considerado.

Tras señalar que el paso de Boadella por los Teatros "fue más que exitoso" porque colocó desde su inicio a esta infraestructura cultural "en un lugar sobresaliente", De Los Santos defiende que "tiene una nueva manera de entender el teatro público" y eso "ha concitado algunas críticas, que siempre se escuchan y se valoran".

"Pero (esas críticas) no nos van a distraer de la obligación de hacer el mejor teatro público de España desde el punto de vista de la vanguardia", ha añadido el consejero madrileño, quien defiende que tienen "la obligación de promover y proteger lo que va a ser el patrimonio de mañana".

De los Santos ha recordado que al principio se puso al mando de los Teatros al tándem de Alex Rigola y Natalia Álvarez Simó. Sin embargo, el primero dimitió en octubre pasado por lo que tildó de "brutal violencia policial" el 1-O. Fueron "cuestiones personales que no comparto pero respeto", ha recordado, destacando que su salida se produjo tres días después de ser nombrado consejero.

No obstante, ha añadido que Álvarez Simó, ahora sola al frente de la dirección, "está perfectamente dotada, llena de energías e ilusiones" y trabaja en el resultado de un proyecto que tenían "muy claro en el Gobierno de la Comunidad, de teatro libre, en el que todos los mejores tienen cabida".

COPRODUCCIÓN Y CACHÉ

En este punto, ha destacado que en su proyecto la coproducción se convierte "en la mejor herramienta para hacer cultura" y que la mayoría viene a caché, "porque el artista que tiene que enfrentarse al escenario en una situación de taquilla, lo hace de manera menos justa y en la Comunidad nunca se lleva a ese límite a los artistas".

"Para eso, somos un teatro público y de las 52 espectáculos de esta temporada, 50 han ido a caché y los otros dos, por motivaciones personales de los propios creadores, se han llevado a cabo a taquilla", ha explicado.

Por último, ha querido remarcar que es un teatro que ha "suscitado el interés de ciudadanos tan ilustres" como el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias; la portavoz de la formación morada en el Congreso de los Diputados, Irene Montero, o la portavoz del Ayuntamiento de Madrid, Rita Maestre, "que a través de sus redes sociales, de manera inteligente y justificada, han dicho que lo que ocurre en los teatros del Canal es maravilloso".