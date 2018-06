Manuel Teruel: "El mercado evoluciona y nos tenemos que adaptar a lo que el expositor demanda"

10/06/2018 - 11:01

El presidente de la Feria de Zaragoza señala los puntos fuertes que hacen competitivo al recinto La institución ferial tiene un impacto económico en el entorno de más de 500 millones de euros Ha recordado la Expo 2008, "un proyecto de toda la ciudad y de todo Aragón al unísono", por lo que sentirse "orgullosos"

ZARAGOZA, 10 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Feria de Zaragoza, Manuel Teruel, ha hablado sobre los puntos fuertes que hacen competitiva a esta institución ferial y que han permitido que siga siendo referente europeo en muchos certámenes: "El mercado evoluciona y nos tenemos que adaptar a lo que el expositor demanda".

En una entrevista concedida a Europa Press, el también presidente del Consejo Superior de Cámaras de Aragón, de la Cámara de Comercio de Zaragoza y de la empresa Taim Weser, ha subrayado que son "la flexibilidad y la economicidad" las características que permiten a Feria de Zaragoza competir con los recintos de grandes ciudades como Madrid, Barcelona o París que, por su tamaño, cuentan con mejores comunicaciones y una amplia oferta lúdica.

Ha aclarado que Feria de Zaragoza presenta "algunas diferencias". "Somos una ciudad intermedia, no tenemos la oferta aeroportuaria o incluso hotelera que puedan tener Milán o París, pero somos una ciudad muy habitable y muy cómoda de transitar".

No obstante, se ha quejado "amargamente" de que cuando acuden 200.000 personas a una feria "no hay ninguna oferta cultural frente a la de un día normal". En este sentido, "Zaragoza es una ciudad a la que le falta dimensión, es magnífica, habitable, entrañable, pero tiene el tamaño que tiene, no es París".

Sobre las comunicaciones e infraestructuras, Manuel Teruel ha destacado que el AVE y la autovía son "estupendos", aunque falta mejorar la comunicación cantabrica-mediterránea y lograr la reapertura de la Estación Internacional de Canfranc, un eje ferroviario que se ha conseguido que Europa tome "en consideración" gracias "al esfuerzo" del presidente de Aragón, Javier Lambán.

"Perdemos cuando competimos con infraestructuras, pero sí que es cierto que tenemos una calidad de vida en nuestra ciudad que nos ayuda". Estas circunstancias permiten que Feria de Zaragoza sea "mucho más barata para el expositor y es mucho más flexible".

Uno de los aspectos en los que se concreta esa flexibilidad es que, normalmente, los grandes salones terminan la exposición en un certamen y tardan un par de días en empezar a sacar los equipos, un tiempo que Feria de Zaragoza reduce a "diez minutos después de clausurar".

AGRUPACIONES EMPRESARIALES

La institución ferial está participada por la Cámara de Comercio, el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza y, gracias a la institución cameral, la Feria tiene a todos los sectores empresariales "representados e involucrados en los certámenes".

De esta forma, Feria Zaragoza logra un impacto económico en el entorno de más de 500 millones de euros, ya que, al estar todo externalizado, por cada euro que se factura el recinto su zona de influencia factura 50. Además, en vísperas de la inauguración de alguna de las "grandes ferias" puede haber unas 3.000 ó 4.000 personas trabajando en este espacio. El año previo a la crisis el impacto llegó a ser de 900 millones de euros.

"Además, buscamos todas las sinergias y economicidad posibles, el Palacio de Congresos se gestiona con los propios equipos de Feria, porque una de nuestras herramientas es lograr precios muy competitivos", ha dicho.

CERTÁMENES

Feria de Zaragoza cuenta con una serie de certámenes anuales, pero muchos otros se celebran cada dos o tres años. Este 2018 fue el turno de la Feria Internacional de Maquinaria Agrícola (FIMA), de carácter bienal y una de las más exitosas del recinto.

Dicho salón, que ha cumplido su 40ª edición y que fue inaugurado por el rey Felipe VI, ha logrado este año cifras récord con 240.000 visitantes y un impacto económico de 300 millones. "En el sector primario tenemos un ramillete de salones en los que somos referente europeo, como FIMA, OLEOMAQ, TECNOVID o ENOMAQ. Estos certámenes, sin lugar a duda, son el núcleo duro de Feria Zaragoza", ha aseverado Manuel Teruel.

Ha comentado que, con la crisis económica, muchas de las ferias relacionadas con la construcción que se celebraban en otros recintos del país han desaparecido. "Pero nosotros hemos aguantado y tanto SMAGUA como SMOPYC siguen creciendo y esperamos, en un tiempo razonable, volver a las cifras previas a la crisis". Feria de Zaragoza también acoge otro tipo de salones, como el del Mueble, que con cuatro ediciones se ha convertido en referente del sector en España y en Europa.

La actividad de la Feria baja en la segunda mitad del año. Esto permitirá a la institución hacer los cambios necesarios en sus infraestructuras. Manuel Teruel ha avanzado que "el gran año de Feria Zaragoza será 2019" con ferias "potentísimas" como las ya citadas SMAGUA, ENOMAQ y OLEOMAQ.

DRONES

A partir de este año Feria de Zaragoza dejará de celebrar Expodrónica, que se ha trasladado a Madrid. "Este salón lo teníamos con una compañía externa, pero nos dimos cuenta de que el mercado había cambiado".

"El primer año que se celebró, el dron era un juguete, una cosa novedosa y pensábamos que sería un segmento con un gran crecimiento. Luego nos hemos dado cuenta que es de consumo masivo, y que lo interesante son sus aplicaciones" en cada uno de los sectores.

Por ello, Feria de Zaragoza no ha renovado con la compañía y ha decidido introducir en cada uno de sus certámenes un segmento dedicado a los drones. "De hecho, se han facturado ya más metros por servicios de drones en el año 2017 que lo que se facturó por la propia feria de los drones".

DÉCIMO ANIVERSARIO DE LA EXPO 2018

El 14 de junio se conmemora el décimo aniversario de la Expo Internacional del Agua Zaragoza 2008, para lo que se construyó el Palacio de Congresos de la capital aragonesa, un espacio que gestiona la institución ferial.

"Feria Zaragoza, junto con la Cámara de Comercio porque siempre vamos de la mano, fue uno de los agentes más activos en la Expo. Aportamos personal para ayudar a la gestión y algunos de los compromisos que se adquirieron con terceros países para que apoyaran Expo fueron de la mano de Feria", ha relatado Manuel Teruel.

"Recibimos a muchísimas delegaciones comerciales de muchos países a los que les dimos asistencia, hicimos jornadas monográficas de la industria zaragozana y, sobre todo, ese año desde Feria de Zaragoza colaboramos en la promoción de la ciudad".

Ha remarcado que una de las cosas que favoreció la celebración de la Expo 2008 en Zaragoza fue la estrategia que se siguió desde la institución ferial de poner a la ciudad "en el mapa mediático". Así, en 2003 la explanada de la Feria acogió un concierto de los Rolling Stones que aglutinó a más de 40.000 espectadores.

"Suspendí mis vacaciones de agosto para conseguir que ese concierto viniera a Zaragoza, para negociarlo. En un plazo cortísimo conseguimos adecuar instalaciones para que se pudiera ese concierto en la ciudad, y después vinieron otros conciertos". Ha considerado que la Expo 2008 fue un proyecto de toda la ciudad y de todo Aragón "al unísono", por lo que hay que sentirse "orgullosos".

Manuel Teruel ha observado que, tras la celebración de la Expo 2008, el Palacio de Congresos de Zaragoza es "uno de los palacios referentes en España y Europa". Así, este centro ha acogido eventos europeos tan importantes como la presentación del nuevo Volkswagen Golf 7, un acto premiado en los Best Even Awars.

"Volkswagen utilizó el palacio unos 75 días y posiblemente sea el congreso más potente que se ha hecho en Europa, 75 días viniendo cada día 4.000 personas nuevas y devolviendo 4.000 personas a cualquier lugar del mundo relacionadas con el sector de la automoción. Creo que son muchas cosas las que desde Feria se han hecho por y para la ciudad".