La Fundación José Tomás recibe el IV Premio Ecuextre de la Feria del Caballo y del Toro de Badajoz

10/06/2018 - 11:25

El alcalde de Badajoz, Francisco Javier Fragoso, ha entregado este pasado sábado el IV Premio Ecuextre, que en esta cuarta edición ha recaído en la Fundación José Tomás por su compromiso por "mejorar y difundir los valores de la tauromaquia" y su carácter filantrópico en diferentes causas sociales.

Un galardón, entregado en el marco de la X Feria del Caballo y del Toro de Badajoz, Ecuestre, que ha sido recogido por el presidente de la fundación, Rogelio Pérez.

En dicho acto, el primer edil pacense ha manifestado que la Fundación José Tomás no solo ha sido premiada por su labor en la difusión de la tauromaquia, sino por el "discreto trabajo que realiza apoyando diversas causas sociales a favor de los más desfavorecidos", y ha puesto como ejemplo la implicación de la misma en la ayuda destinada a México tras los terremotos sufridos en los últimos meses, informa la institución ferial de Badajoz, Ifeba, en nota de prensa.

Francisco Javier Fragoso ha afirmado que la Fundación José Tomás es "un ejemplo para la sociedad en su conjunto", tanto para los aficionados a la tauromaquia como para los que no lo son.

Por su parte, Rogelio Pérez se ha mostrado agradecido por la concesión de este premio y ha hecho hincapié en la necesidad de que la tauromaquia no desaparezca, por lo que ha subrayado la importancia de que los jóvenes se aficionen. Ha destacado asimismo que desde la Fundación que preside se fomenta la fiesta, se llevan a cabo proyectos solidarios y se transmiten valores a la sociedad. Asimismo, ha animado a Ecuextre a continuar con su labor de promoción y difusión de la fiesta.

RECONOCIMIENTO A PADILLA

Además de la entrega de este trofeo, el diestro Juan José Padilla ha recibido un reconocimiento en la temporada en la se despide de los ruedos tras 25 años de alternativa. El alcalde pacense ha sido el encargado de entregar al torero una réplica de Puerta de Palmas, monumento emblemático de la ciudad.

Fragoso ha tenido palabras de agradecimiento y admiración hacia el 'Ciclón de Jerez', a quien ha calificado como un auténtico 'héroe'. "Habernos demostrado tu superación, tu amor al toro, tu sacrificio y tu tenacidad bajo la presión mediática, con el hecho de estar constantemente expuesto al público, a veces aporta un plus de dificultad que demuestra que tú eres un hombre de raza, con casta, esa casta que tanto has deseado que tuvieran esos bellos animales a los que has tenido la oportunidad de lidiar en las plazas", ha dicho.

"Eres un héroe para nosotros, un héroe para la tauromaquia y para la sociedad en su conjunto porque nos has demostrado que cuando uno se cae, se puede levantar, incluso en circunstancias como las tuyas, en las que has podido incluso perder la vida", ha señalado Francisco Javier Fragoso.

El torero jerezano anunció el pasado mes de noviembre su intención de dejar definitivamente los ruedos esta temporada, cuando se cumplen 25 años de su alternativa, y tras una prolífica carrera pese a las dificultades.

Padilla ha sufrido a lo largo de su vida profesional varios percances graves en el ruedo, llegando a perder un ojo en 2011, cuando banderilleaba un toro en Zaragoza. Tras recuperarse volvió a vestirse de luces en Olivenza la tarde del 4 de marzo de 2012.

"Me siento orgulloso de ser torero. Cien veces que naciera, cien veces que querría volver a ser torero, porque he sentido en esta profesión lo más maravilloso del mundo, las sensaciones más positivas e inigualables que no se pueden sentir en cualquier otra profesión", ha asegurado el torero tras recibir este reconocimiento que ha agradecido.

Juan José Padilla no oculta que en estos 25 años ha pasado por etapas muy duras, pero también otras que han sido magníficas. "Benditos sean los percances porque hacen grande al torero y a la profesión", ha señalado.

Ambos actos han estado conducidos por el periodista taurino Juan Ramón Romero. La Feria del Caballo y del Toro concluye este domingo a 21,00 horas. Las entradas tienen un precio de tres euros.