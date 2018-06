Salamanca se apunta al "silencio, se rueda"

10/06/2018 - 11:30

Salamanca recupera la normalidad después de dos semanas de rodaje en lugares tan transitados y reconocibles de la ciudad como la Plaza Mayor, la Universidad, la calle Compañía o el Puente Romano.

SALAMANCA, 10 (EUROPA PRESS)

La última película de Alejandro Amenábar, la que saldrá a cartelera con el nombre de 'Mientras dure la guerra', cuenta las vivencias de Miguel de Unamuno en sus últimos seis meses de vida, precisamente cuando comienza la Guerra Civil y cuando Salamanca es clave en todo ello.

Por eso, el cineasta de 'Mar Adentro', 'Tesis', 'Abre los Ojos', 'Ágora' o 'Los Otros' ha rodado en la ciudad cómo se suceden aquellos encuentros y desencuentros históricos, como el de Unamuno con Millán-Astray, o la presencia por sus calles de Francisco Franco.

Ahora, tras la retirada de un despliegue "de película", Salamanca se preparará para próximos rodajes. Para ello, Salamanca Film Comissión ya trabaja en la llegada de otras producciones cinematográficas o de series.

Precisamente, en cuanto a series, apenas unos días antes de comenzar el "silencio, se rueda" de Amenábar, un equipo de profesionales de Japón rodaba también en la ciudad 'Magi', una producción por capítulos para Amazon Prime.

Apenas unas semanas antes, a finales de febrero y comienzos de marzo, también pasó por la ciudad todo el equipo de 'Asesinato en la Universidad', un telefilme sobre Fray Luis de León dirigido por Iñaki Peñafiel y protagonizado por Leonor Watling, Patrick Criado y Daniel Grao.

Completaron el reparto de esa película, que se podrá ver a finales de año en TVE, Macarena Sanz, Alfonso Bassave, Javier Pereira, Fernando Soto, Joaquín Climent, Chani Martín, Ramín Agirre y Daniel Luque.

UN PASADO DE PELÍCULA

Estos han sido algunos de los proyectos televisivos que han pasado en los últimes meses por Salamanca, una ciudad ya acostumbrada al "Motor, cámara, acción". Previamente ya pasaron por ella grandes producciones cinematográficas como '1492: La Conquista del Paraíso', 'Jamón, Jamón', 'Doctor Zhivago', 'La marrana', 'El rey pasmado', 'Tuno negro', 'Los fantasmas de Goya', 'Manolete' o 'En el punto de mira'.

Estas películas contaron en sus metrajes con actores de la talla de Gerard Depardieu, Sigourney Weaver, Natalie Portman, Javier Bardem, Adrien Brody, Penélope Cruz, Dennis Quaid, Matthew Fox, Forest Whitaker o Eduardo Noriega.

Y Salamanca no solo ha sido testigo de grandes metrajes, también de episodios para series como 'Hospital Central' o 'Acusados', y, más recientemente otras como la producción norteamericana 'Still Star Crossed', un proyecto que llegó a las pantallas con una temporada y que no ha tenido continuidad.

ANÉCDOTAS

Dentro de las anécdotas de los rodajes en Salamanca, la calle Compañía ha sido uno de los exteriores más utilizados. Este enclave ha servido recientemente para la obra de Amenábar, pero antes ya lo hizo para otras como la serie 'Still Star Crossed', se cubrió de tierra, o para 'Los Fantasmas de Goya' de Milos Forman.

También, la Catedral Nueva, el Convento de los Dominicos y el Patio de Escuelas han servido para '1492: La Conquista del Paraíso', 'Los fantasmas de Goya', 'Tuno Negro' o 'Mientras dure la guerra'. En el caso de la Plaza Mayor, el filme de Amenábar ha necesitado reconstruir un jardín como el que tenía el ágora en tiempos de la Guerra Civil.

En cuanto a "El punto de mira', la Plaza Mayor recogía en la ficción gran parte de la trama, pues era en ella donde ocurría el acontecimiento que desembocaría la acción por las calles de la ciudad, pero ni la Plaza fue la real, se hizo un decorado simulado, ni las calles acogieron las persecuciones, pues se rodaron en Iberoamérica. No obstante, los planos aéreos sí que fueron de la Salamanca real.

Como curiosidad, la exitosa serie de 'Juego de Tronos' ha utilizado Salamanca, sin estar los actores en ella, pues parte de los exteriores de la Catedral tormesina se utilizaron en la quinta temporada para dar vida a la ciudad de Volantis.