Participa e IU avisan del despido "injustificado" de cinco empleadas de una subcontrata municipal

10/06/2018 - 11:39

El portavoz de IU en el Ayuntamiento de Sevilla, Daniel González Rojas, y el concejal de Participa Julián Moreno han denunciado este domingo que la UTE Valoriza-Cointer, adjudicataria de dos lotes del contrato municipal de conservación de zonas verdes y parques y jardines, ha despedido "injustificadamente" a cinco trabajadoras. Ante ello, reclaman la intervención del Consistorio para que estas empleadas sean readmitidas.

SEVILLA, 10 (EUROPA PRESS)

González Rojas y Moreno han hecho estas declaraciones después de tener conocimiento de este caso a través del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT), que entiende que la empresa ha incurrido en un "fraude de ley" y que detrás de esta medida hay una clara discriminación de género en el ámbito laboral. Una opinión que comparten en IU y Participa, que ven "muy sospechoso" que las despedidas sean todas mujeres.

"No damos crédito a lo sucedido", señala Moreno, quien advierte de que la UTE Valoriza-Cointer "se ha saltado las cláusulas sociales de las que tanto presume Espadas" y los pliegos del nuevo contrato de zonas verdes, en los que se establecían criterios para promover la igualdad de género, favorecer la inserción de colectivos vulnerables, así como la obligación de respetar el convenio colectivo y no aumentar la temporalidad. Por ello, ha instado al gobierno municipal del socialista Juan Espadas a "tomar cartas en el asunto" ante una cuestión "tan grave como ésta".

Por su parte, González Rojas ha incidido en la "responsabilidad" del Ayuntamiento, que "no puede mirar hacia otro lado" ante el despido de estas cinco trabajadoras. Máxime -ha dicho- cuando "hablamos de un servicio municipal", como el del mantenimiento del arbolado y las zonas verdes de la ciudad. "El gobierno de Espadas no sólo no puede ser cómplice de esta mala praxis de la concesionaria, sino que tiene la obligación de evitarla y hacer cumplir los pliegos y las cláusulas sociales que nos hemos dado", ha apostillado.

Por todo ello, IU y Participa han mostrado su apoyo a todas las medidas que el SAT decida llevar a cabo para defender los derechos de estas trabajadoras. En este sentido, González Rojas y Moreno exigen al concejal de Parques y Jardines, David Guevara, que acceda a reunirse urgentemente con el sindicato para aclarar este tema.