Agraciado con el "sueldazo" de la ONCE un vecino de Conil que cobrará 2.000 euros al mes durante diez años

10/06/2018 - 11:49

El sorteo de la ONCE de este pasado sábado ha dejado un "sueldazo" de 2.000 euros al mes durante 10 años, que suman 240.000 euros en premios, a un vecino de la localidad gaditana de Conil de la Frontera, donde Carmelo Muñoz Guerrero vendió el cupón agraciado con esa fortuna en su punto de venta ubicado en la barriada Pocito Blanco del municipio.

CÁDIZ, 10 (EUROPA PRESS)

Muñoz, vendedor de la ONCE desde hace un año, tiene su punto de venta ubicado a las puertas de un supermercado de la calle Dolores Ibarruri, en Pocito Blanco, y esta mañana se mostraba "encantado" de haberle dado esta fortuna a uno de sus vecinos. "Le ha tocado a todo el barrio, a 54 clientes 400 euros y a uno el Sueldazo, me siento encantado porque siempre pensaba que iba a dar el premio y ya lo he dado -decía-, ahora a dar también el Extra de Verano", se reía.

El mismo sorteo ha dejado otros 80.000 euros en Jerez, donde se han vendido también cuatro cupones premiados a las cinco cifras con 20.000 euros cada uno.

Este sorteo del sábado 8 de junio tenía motivo andaluz porque estaba dedicado al 75 Aniversario del Hospital San Juan de Dios de Sevilla, y ha repartido el resto de premios entre Aragón, Canarias, Cantabria, la Comunidad de Madrid y la Comunidad Valenciana. El cupón de este domingo también tiene motivo andaluz y está dedicado al Gran Teatro de Córdoba, dentro de la serie monográfica dedicada a los grandes espacios escénicos de España.