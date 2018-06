Música, teatro y gastronomía en Navas de Oro (Segovia) para sumar fondos al proyecto arqueológico Peña del Moro

10/06/2018 - 12:14

El colectivo Crea_NdO, formado por vecinos y más de una veintena de empresas colaboradoras de la localidad segoviana de Navas de Oro, ha organizado conciertos, talleres, teatro y un evento gastronómico que contará con la presencia de un cocinero galardonado con una Estrella Michelín con el objetivo de recaudar fondos que irán destinados al proyecto arqueológico Peña del Moro.

SEGOVIA, 9 (EUROPA PRESS)

El programa de actividades, que se desarrollarán entre los días 14 y 17 de junio --coincidiendo con las fiestas patronales de San Antonio-- en la Antigua Pista, albergará varios conciertos de música punk-rock, con los vallisoletanos 'Amamarla'; blues, con 'Blues Experience Trío' y folk de la tierra, con Godofredo Simón, Mariano Cáceres e Iván Sancho y Bailare Músicas del Mundo.

Música variada y en directo, según informan a Europa Press fuentes de la organización, que arropará diferentes actividades culturales para todos los públicos. Entre ellas se llevarán a cabo varios talleres de arqueología, la tradicional subida a la cucaña un concurso de tira soga o la cita teatral a cargo de Las Chicas de Oro, grupo escénico afincado en el vecino municipio de Navas de la Asunción.

La gastronomía completará el programa ideado por el colectivo. Arrancará el viernes 15 a las 20.00 horas gracias "a la generosa" aportación del food-track Dale Chica. Por otro lado, el argentino Adrián Rojas, cocinero del prestigioso restaurante madrileño Punto Mx, galardonado con una estrella Michelín, acudirá a la cita para asar un cerdo a la estaca que será servido el sábado 16 a las 22.00 horas.

En esta su primera edición, Crea_NdO, destinará la recaudación obtenida al Proyecto Arqueológico Peña del Moro, yacimiento enclavado en el municipio de Navas de Oro, y cuyo equipo reanudará las intervenciones arqueológicas durante el próximo mes de agosto.

COMPROMETIDO CON EL DESARROLLO RURAL

Vecinos y empresas dan vida a Crea_NdO, colectivo encargado de organizar este variado programa. Una de las firmas que más se ha implicado en esta primera edición es Kairós Digital Solutions.

Carlos Moure, CEO y fundador de la compañía dedicada a prestar servicios para la construcción de soluciones digitales empresariales, abarcando desde el proceso de cambio cultural hasta la tecnología, es un "convencido" de los nichos de negocio que ofrece el medio rural. "Sólo necesitan alguien que de un empujón, a través de financiación, a este tipo de proyectos", reconoce este emprendedor muy vinculado a la localidad segoviana.

De ahí que insista en que o se apoya este tipo de iniciativas "entre todos" y bajo la fórmula de colaboración "público-privada" o el mundo rural "desaparecerá".

En este sentido, incide en que hay que dotar al mundo rural de "tejido productivo" en la "cadena de valor", por eso no ha dudado en apoyar un proyecto como el que desarrolla el arqueólogo y director del proyecto Peña del Moro Raúl Martín Vela. "Tiene ilusión y, sobre todo, conocimiento", pero también "un proyecto que necesita ayuda" y, asegura, "no me podía quedar cruzado de brazos".

"Arrancar es difícil, cuesta mucho y es ahí donde tenemos que echar una mano", concluye el fundador Kairós Digital Solutions.