Sánchez Mato cree que es una "polémica absurda" que no figurara el retrato del Rey Felipe VI en el pleno de Latina

10/06/2018 - 15:17

El presidente del distrito de Latina, Carlos Sánchez Mato, ha calificado de "polémica absurda" que no figurara el retrato del Rey Felipe VI durante el pleno celebrado este jueves en su distrito porque él siempre ha respetado "todos los símbolos".

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)

Sánchez Mato ha participado este domingo en un acto para rendir homenaje a la primera fiscal de la sala contra la violencia de género Soledad Cazorla, en la calle que ha recibido su nombre en el Barrio de Las Águilas. Allí el concejal del Ayuntamiento ha asegurado que desconoce el motivo por el que "ese día específicamente no estaba el retrato" del Jefe del Estado en el salón de plenos.

"No me pongo yo a colocar el mobiliario de la sala y en ese momento no fui consciente", ha afirmado Sánchez Mato, quien ha explicado que "a las 11 de la noche el portavoz de uno de los grupos quiso de manera extemporánea paralizar el pleno" por esa razón y consideraron "que no era adecuado".

Asimismo, Mato ha criticado que durante la legislatura anterior durante algunos plenos no estuvo presente la imagen del Rey y sin embargo "no llamo tanto la atención".

"He respetado como concejal presidente todos los símbolos siempre y creo que es una polémica absurda", ha zanjado.