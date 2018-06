La Asociación de Familias cuyos afectadas por el Síndrome Alcohólico Fetal presenta este lunes los datos de la Región

10/06/2018 - 16:00

La Asociación de Familias de Hijos e Hijas con Trastorno del Espectro Alcohólico Fetal (TEAF) convoca a los medios de comunicación mañana lunes, a las 10.00 horas, en el salón de Actos de Cajamar para dar a conocer los datos de la incidencia en niños y adolescentes del síndrome alcohólico fetal en la Región de Murcia.

MURCIA, 10 (EUROPA PRESS)

Según las investigaciones del equipo del doctor Juan Antonio Ortega, en el hospital Virgen de la Arrixaca, al menos un alumno por clase en la Región de Murcia está afectado por el Síndrome Fetal Alcohólico. Dicho trastorno le acompañará a lo largo de toda su vida.

La delegada en Murcia de la recién creada Asociación SAFGROUP, Nati Ruiz, afirma por su experiencia -que contará en la Rueda de Prensa- que "no se nota en la apariencia física, como en el caso de su hija adolescente. Pero, el TEAF hace que puedan llegar a tener comportamientos que pudieran ser constitutivos de delito cuando en realidad no son capaces de distinguir entre conductas penadas o no, y las leyes deberían considerarlos como inimputables".

Rafael Llor, responsable del Proyecto Vincula, ha detectado que la incidencia de este síndrome es mucho mayor en niños adoptados porque su proceso de acogimiento puede ser consecuencia del abandono tras circunstancias personales de la madre contrarias a hábitos saludables de vida.

RIESGO GENERAL

Cualquier mujer que consuma alcohol, dadas nuestras costumbres sociales, durante los primeros días de gestación y en el embarazo, por desconocer o no su estado, puede afectar al embrión y feto en el desarrollo neuronal para siempre.

Todas las investigaciones desarrolladas hasta el momento son nuevas ya que el TEAF es algo muy desconocido aún.

Estarán en la Rueda de Prensa el doctor de la Arrixaca, Juan Antonio Ortega, la presidenta SAFGROUP, Nati Ruiz, y el director del Proyecto Vincula, Rafael Llor.