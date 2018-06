Turismo.- La Junta busca con "prudencia y discreción" puntos de encuentro para evitar una huelga en hostelería

El consejero destaca la "buena voluntad" de las partes, al igual que el alcalde, quien espera que "cuanto antes" se llegue a un acuerdo

El consejero de Turismo y Deporte, Francisco Javier Fernández, ha manifestado que "todas" las administraciones están "intentando hacer lo posible" para evitar una huelga en el sector de la hostelería en la provincia de Málaga, prevista para este verano por los sindicatos CCOO y UGT ante la falta de acuerdo en el convenio colectivo del sector.

Así, en Málaga, el titular andaluz de Turismo ha indicado, al ser cuestionado por las previsiones sindicales, que se concretarán este próximo viernes en una asamblea de trabajadores; que están buscando esos posibles puntos de encuentro "con discreción y precaución" para que entre sindicatos y patronal haya "un punto de acuerdo".

"Hay que hacerlo con buena voluntad pero entra dentro de la discreción y la prudencia que las administraciones estemos ahí, pero sin un protagonismo excesivo", ha indicado Fernández, quien ha apuntado que en estos momentos no hay ningún tipo de influencia de esta posible huelga en la reducción de reservas.

No obstante, ha recordado que el turismo es un sector "tan sensible" que "cualquier tipo de ruido crea distorsión". En este sentido, se ha mostrado "seguro" de que se va a llegar a un acuerdo: "La voluntad de ambos es esa y que no haya huelga ni distorsión a los turistas que decidan venir a Málaga".

Fernández sí ha reiterado que hay que repartir los beneficios del turismo y que los trabajadores deben ser "partícipes" de ellos, destacando que con su labor se da calidad a la oferta y, por tanto, al destino.

"HAY QUE QUITAR RUIDO DEL TURISMO"

A su juicio, los trabajadores también "son partícipes de la recuperación" y ha recordado que la sostenibilidad del sector va más allá de lo ambiental, puesto que tiene "un carácter transversal, y también social y cultural para evitar enfrentamientos entre vecinos y turismo".

"Hay que buscar la sostenibilidad, con los instrumentos legales que hay y los que cree el Gobierno central, las comunidades autónomas o los ayuntamientos pero para que no haya conflictividad ambiental o social hay que buscar responsabilidad a la hora de negociar un acuerdo marco", ha apuntado.

En definitiva, hay que "quitar ruido del turismo, conflictos", ha dicho, añadiendo que una planificación "evita esos conflictos y tiene que buscar esa sostenibilidad".

En los mismos términos, el alcalde de Málaga, quien se propuso para mediar en el convenio de hostelería de la provincia, ha asegurado que tras hablar de este asunto con las partes tiene "la sensación de que la voluntad que comparten es la de diálogo y con diálogo llegar al acuerdo", añadiendo que sindicatos y patronal creen que una huelga sería "un error y muy negativo".

"Todo el mundo piensa que se harán los esfuerzos para que --la huelga-- no tenga lugar; la voluntad entiendo que es esa y lo normal y lógico es que se llegue a eso", ha manifestado, y ha deseado que el acuerdo se plasme "cuanto antes".