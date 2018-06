Ciudadanos exige a Moriyón soluciones ante la situación de San Lorenzo

11/06/2018 - 13:06

El portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos en Gijón, José Carlos Fernández Sarasola, ha dicho este lunes que espera que la alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, aporte alguna solución al problema de la playa una vez que le ha confirmado que acudirá a la comisión de Medio Ambiente.

OVIEDO, 11 (EUROPA PRESS)

"Urge despejar todas las dudas y, sobre todo, aportar soluciones, no podemos tener la playa cerrada dos días cada vez que llueva", afirmó Fernández Sarasola señalando que la situación no se puede achacar exclusivamente a la falta de pozo tormentas porque nunca lo hubo y esta situación no tiene apenas antecedentes, y mucho menos a la estación depuradora dado que está claro que los problemas vienen de El Piles y no del colector de Peñarrubia.

Por eso, su Grupo Municipal ha solicitado también que se entregue un informe sobre las tareas de mantenimiento, limpieza e inspecciones que se han efectuado en los últimos cinco años en la red de saneamiento, alcantarillado y drenaje de la zona este de Gijón.

Además, el concejal de Ciudadanos se ha referido tanto a la inundaciones sufridas este lunes como al Plan de Residuos que se votará por la tarde en el consejo de Administración de Emusa. Sobre las inundaciones afirmo que vienen a agravar el problema de la Playa y que, posiblemente sus efectos hubieran sido menores si desde la Confederación Hidrográfica del Cantábrico efectuara un adecuado mantenimiento y limpieza de los cauces de los ríos del municipio.

En relación al Plan de Residuos ha señalado que votará a favor del mismo "por responsabilidad" para así poder cumplir con la legislación ambiental que obliga desde 2013 a los Ayuntamientos a tener un programa de prevención de residuos.