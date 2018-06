Artadi acusa al ministro Borrell de mentir sobre Catalunya y le pide que rectifique

11/06/2018 - 13:23

La portavoz de la Generalitat, Elsa Artadi, ha acusado este lunes al ministro de Exteriores, Josep Borrell, de mentir afirmando que Catalunya está "al borde del enfrentamiento civil" por el proceso soberanista, y le ha pedido que matice sus palabras.

BARCELONA, 9 (EUROPA PRESS)

"No sé si no pasa el suficiente tiempo en Catalunya o tiene voluntad de dar una imagen exterior que no se corresponde con la realidad. Es muy sorprendente, y esperamos que empiece a matizar, ya que son unas afirmaciones que no dejan de ser mentira", ha dicho en rueda de prensa.

La también consellera de Presidencia ha añadido que hay mucha distancia "entre la palabras del ministro Borrell y la realidad que se vive en Catalunya", por lo que lamenta que se pronunciara en estos términos el domingo.