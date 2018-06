Ester Capella cesa por sorpresa al director general de Asuntos Religiosos

Barcelona, 11 jun (EFE).- La consellera de Justicia, Ester Capella, ha anunciado al director general de Asuntos Religiosos, Enric Vendrell, que mañana lo cesará en el cargo, lo que ha causado extrañeza entre las confesiones religiosas y el malestar del propio Vendrell, que no esperaba esta medida.

Vendrell ha explicado a Efe que el pasado viernes se reunió con la consellera y, tras agradecerle y valorar sus servicios, ésta le comunicó que en la reunión del gobierno catalán de mañana será cesado, "sin que me adujera ningún motivo y únicamente que había pensado en otra persona para el cargo", ha asegurado.

Vendrell, antiguo militante de Unió Democrática de Cataluña y actualmente de Demócrates, que se presentó a las elecciones junto con ERC, ha confesado a Efe que no esperaba ser destituido porque "creía que se trataba de restituir el gobierno y no de un cambio de gobierno".

Enric Vendrell fue nombrado como director general de Asuntos Religiosos por la consellera de Gobernación, Joana Ortega, hace cinco años, pero con el nuevo Govern esta dirección general ha pasado al departamento de Justicia, que encabeza Ester Capella (ERC).

"No entiendo que me envíen a casa, aunque te reconozcan la tarea hecha con las diferentes confesiones, y desconozco los motivos de mi cese, aunque ya sabía que algún día dejaría de ser director general", ha dicho Vendrell, que se ha mostrado "disgustado y sorprendido" por el cese "tras haber aguantado el tipo durante los meses del 155, con personajes funestos, y ahora que podíamos trabajar, me cesan".

Vendrell, que ha recibido mensajes de apoyo de todas las confesiones religiosas cuando han conocido que será relevado del cargo, no ha recibido ninguna oferta para seguir trabajando en el Govern, por lo que "ahora tendré que buscar trabajo", ha dicho.

Según el aún director general, Capella no le dijo los motivos del cese y le reconoció "la cantidad de gente que le había hablado bien de mí".

"Me dijo que gracias, pero que mejor ponemos a otra persona, que quizá lo haga mejor que yo", ha lamentado Vendrell, que ha destacado que durante su mandato ha conseguido "tejer con todas las confesiones un clima de convivencia, que también es mérito de todas las entidades, por eso quiero agradecerles mucho su complicidad y ayuda".

La dirección general de Asuntos Religiosos de la Generalitat se creó hace 18 años y su director siempre ha sido un católico, pero Vendrell desconoce si Capella quiere poner en su sitio "a un perfil de persona diferente", ya que ni siquiera le han informado de quién será su sustituto o sustituta.

Licenciado en Derecho y diplomado en Gestión Pública, Vendrell quiere dejar claro que "no me marcho porque lo haya pedido, no estoy quemado de mi trabajo y desde protestantes a judíos, pasando por musulmanes, me están haciendo llegar mensajes de apoyo".

Vendrell ha preparado una carta para enviar mañana a todas las entidades religiosas de Cataluña para despedirse y agradecerles su trabajo en la que hace mención expresa a las conselleras Joana Ortega y Meritxell Borràs, que confiaron en él.

Tras agradecer su labor a los trabajadores de la dirección general, se dirige a la entidades para decirles: "he mirado de trabajar para todas y cada una de las diferentes confesiones y tradiciones a partir de la defensa del derecho a la libertad religiosa".

"Cierro un capítulo de mi vida y hay que abrir otro. Ahora mismo no puedo deciros ni dónde ni cómo continuará mi vida profesional. Sabed que estoy buscando trabajo", se despide Vendrell de las confesiones religiosas de Cataluña.