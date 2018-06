Congreso pp. de la serna prefiere un candidato único a suceder a rajoy y dice no haber pensado en postularse

El exministro de Fomento Íñigo de la Serna manifestó este lunes sobre las sucesión de Mariano Rajoy como presidente del PP que "siempre es bueno que haya una candidatura única", aunque "tampoco pasa nada si hubiera varias", y aseguró no haber tenido tiempo para pensar siquiera si se postulará a ocupar el puesto.

Así lo dijo en declaraciones a su llegada a la Junta Directiva Nacional del PP que iba a poner fecha al Congreso que elegirá al sucesor de Rajoy, respecto a lo que aseguró también que no tiene "ningún favorito de ningún tipo". Preguntado si él se postularía, se excusó diciendo: "Acabo de hacer el traspaso de cartera hace dos días y todavía tengo que pensar qué hago en el futuro. Sinceramente no he tenido ni tiempo para eso".

Preguntado por las primeras medidas y gestos del Gobierno de Pedro Sánchez, De la Serna coincidio con la posición de otros dirigentes del PP. "Van justamente en la dirección contraria de lo que han venido diciendo estos meses", señaló, denunciando además que son "ideas confusas y contradictorias entre lo que va diciendo un ministro y otro", por lo que "habrá que ver en qué se concretan".

Asimismo, indicó que "no es muy positivo hablar de una reforma de la Constitución sin ni siquiera decir qué se pretende reformar" y que la disposición de acercar a los políticos independentistas presos a Cataluña "huele a una deuda pendiente con quienes han otorgado la Presidencia a Pedro Sánchez".

