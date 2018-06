Los grupos parlamentarios exigen firmeza al Gobierno para reclamar una transición energética ordenada

Las declaraciones de a ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, considerando que el carbón "no tiene futuro" y que "ya no tienen sentido" han protagonizado las intervenciones de los portavoz de los diferentes grupos parlamentarios tras su reunión semanal para fijar el orden del día de pleno. Uno de esos puntos del orden del día será la declaración institucional que presenta el PP en defensa de una transición energética justa.

En este sentido todos los grupos coinciden a la hora de reclamar firmeza al Gobierno asturiano y la Federación Socialista Asturiana, FSA para defender ante la nueva ministra una transición energética ordenada.

Desde el PSOE, el portavoz parlamentario Marcelino Marcos Lindez, ha insistido en que estamos ante las consecuencias de la dejadez del PP en materia de gestión energética y ha vuelto a defender la necesidad de un proceso razonable de transición energética.

"Estamos convencidos de que la posición del gobierno será la que se plasmó en el programa y proyecto político que son públicos y conocidos", ha indicado el portavoz socialistas que ha indicado que las reivindicaciones del PSOE y del Gobierno asturiano serán las mismas que al Gobierno del PP.

En su declaración el PP recoge un apoyo explícito y una defensa del carbón dentro del mix energético nacional, como garante del abastecimiento y la estabilidad del precio ya que su supresión supondría un aumento de precios de la energía. Además se insta al Gobierno central a llevar acabo una transición energética ordenada excluyendo el cierre anticipado de las térmicas en Asturias.

Por último insta al Ministerio de Transición Ecológica a regular el cierre de las centrales de generación con el objetivo de que las grandes operadoras no puedan acometer cierres sin criterios de garantía del suministro, la competencia y el precio de la energía.

El diputado del PP, Rafael Alonso, ha indicado que su grupo espera que haya unanimidad para apoyar el contenido declaración y ha indicado que de no haberla también llevarán la misma a todos los Ayuntamientos mineros.

"Las declaraciones de la ministra creo que no pueden sorprender a nadie porque eran parte de su trayectoria pero lo que es una puñalada política para los intereses de Asturias es su nombramiento", ha dicho Alonso, que ha indicado que la reacción de los socialistas asturianos es "mucho más que llamativa" porque "tal parece que Pedro Sánchez no conoce las políticas del secretario asturiano".

Desde IU, su portavoz Parlamentario Gaspar Llamazares ha indicado que más allá de un acuerdo parlamentario hace falta que el Gobierno "deje la preocupación y pase a la acción configurando en la región una posición unitaria en defensa del sector industrial y energético de Asturias".

Así, Gaspar Llamazares ha pedido que la posición parlamentaria se amplíe a las representación social y económica de la región logrando así una posición común porque "esto no va de partidos políticos".

Por su parte el portavoz de Podemos, Emilio León, no ha aclarado si su grupo apoyará o no la declaración del PP, pero ha insistido en que estamos ante un modelo energético que no funciona y ha reclamado una transición "justa y progresiva".

"Yo creo que lo que ocurre es que hay un cambio de clima político y utilizan una cuestión que no deberían para sacar rédito político. El PP prepara el ataúd y el PSOE tiene que colocar los clavos, así que el PSOE debería explicar bien cuál es su compromiso real con las comarcas mineras", ha dicho León.

Para Foro, según su portavoz Cristina Coto, ha indicado que "resulta preocupante que Javier Fernández dijese el viernes que no conocía la política que iba a desarrollar la ministra" y ha augurado "que vendrán tiempos muy malos para Asturias con el nombramiento de la nueva ministra".

Por ello ha pedido al Gobierno asturiano que "se plante en Madrid para destacar la importancia del carbón y las térmicas para Asturias" y ha indicado que no sobra tampoco una comparecencia de Javier Fernández para decir que va a hacer ante "esta amenaza para la economía asturiana".

El portavoz de Ciudadanos, Nicanor García, ha reiterado que su grupo ha defendido y sigue defendiendo que se de una transición energética ordenada, con unos pasos y programas adecuados huyendo de las posiciones extremas.

"La posición del Gobierno de Javier Fernández es muy diferente de la de la ministra y esta cuestión es algo que deben aclarar", ha indicado Nicanor García.