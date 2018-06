El alcalde aboga por un itinerario por los mosaicos de Invader retirados de edificios BIC por su valor artístico

11/06/2018 - 13:40

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha abogado este lunes por la creación de un itinerario por los mosaicos del artista francés Invader, retirados de los edificios catalogados como Bien de Interés Cultural (BIC), por su valor artístico.

MÁLAGA, 11 (EUROPA PRESS)

Así, ha recordado que el Ayuntamiento de la capital pidió a los propietarios de edificios BIC donde aparecieron los mosaicos situados por el artista francés que los retiraran, algo que muchos han realizado ya. Sin embargo, ha indicado a los que no puedan quitarlos que el Consistorio está dispuesto a hacerlo, quedándose con las obras.

"Si los propietarios no pueden, lo hacemos nosotros. Se puede crear un itinerario fuera de lo que es BIC y he dado instrucciones a Urbanismo para ello. Si son obras de calidad trataremos de que se conserven, crear un itinerario o que sean guardados para ser expuestos", ha indicado De la Torre.

Así, cuestionado por los periodistas sobre la declaración este lunes en el juzgado por el director del Centro de Arte Contemporáneo (CAC Málaga), Fernando Francés, como investigado en esta causa; De la Torre ha manifestado que no tiene "nada que decir" al respecto pero sí sobre las obras.

A su juicio, la instalación de estas obras, por su valor, "es una ventaja venida del cielo". "No la perdamos", ha apuntado, indicando que el Ayuntamiento "puede negociar" con los propietarios que no puedan quitar estos mosaicos: "Le estamos quitando un problema".

Sobre de quién serían esas obras retiradas de los edificios, el regidor malagueño ha asegurado que no va a "crear un problema con este tema", recordando que la Junta de Andalucía, concretamente el consejero de Cultura, Miguel Ángel Vázquez, criticó al Ayuntamiento "porque presionamos a los propietarios para quitarlo y la Consejería nos presionaba a nosotros por lo que cabría esta fórmula".

Para el alcalde, el quitar estas obras de los edificios no le quita valor: "No tienen fecha de caducidad, como arte urbano tiene más voluntad de permanencia que un grafiti". "Habrá zonas donde podrán seguir y otras en las que no; busquemos alternativas con la colaboración de los propios vecinos", ha finalizado De la Torre.