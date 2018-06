Bilbao contará con una fan zone gastronómica "pedagógica y de disfrute" por The World's 50 Best Restaurants

El aforo para participar en las actividades es limitado y será necesario inscribirse en la misma zona de actividades

BILBAO, 11 (EUROPA PRESS)

Bilbao contará con una fan zone gastronómica en Abandoibarra entre el 14 y el 17 de junio por la celebración del evento culinario The World's 50 Best Restaurants. La zona de actividades, donde se ofrecerán catas, talleres, actividades para niños y demostraciones de cocina en directo, combinará "pedagogía" y "disfrute", según ha destacado el director de Promoción Exterior y Turismo de la Diputación de Bizkaia, Asier Alea.

En rueda de prensa, Alea ha destacado el valor de Euskadi como "nación culinaria" y el hecho de que los premios The World's 50 Best Restaurants recalen "por primera vez" en la Europa continental. A su juicio, con este evento "Bilbao, Bizkaia y Euskadi van a ser el centro mundial del mundo culinario y de todo aquello que le rodea. Es una oportunidad única para demostrar quiénes somos", ha subrayado.

Alea ha añadido que esta fan zone gastronómica, "abierta a todos los ciudadanos", servirá para, "como nación culinaria que somos", sacar la cocina "fuera".

Por su parte, la directora de Agricultura y Ganadería del Gobierno Vasco, Ikerne Zuluaga, ha apuntado que es un "gran privilegio" acoger un evento como The World's 50 Best Restaurants, "tan importante e interesante". "Hay que aprovechar este tipo de eventos para poner en valor nuestro sector productivo", ha agregado.

"Somos productores de grandes productos y contamos con un gran abanico de ellos, de muy buena calidad y con todas las garantías, y hay que aprovechar ocasiones como ésta para mostrarlos al mundo", ha afirmado.

La fan zone gastronómica, según Zuluaga, "encuadra perfectamente" con el programa Nirea del Gobierno Vasco, que persigue fomentar el compromiso de la sociedad vasca con el desarrollo sostenible del medio rural y litoral de Euskadi.

Asimismo, el concejal de Desarrollo Económico, Comercio y Empleo del Ayuntamiento de Bilbao, Xabier Otxandiano, ha valorado que 2018 será un año "realmente extraordinario" y "muy exigente" para la capital vizcaína.

Otxandiano ha dicho que The World's 50 Best Restaurants se sitúa en un ámbito, el gastronómico, en el que Euskadi es "de los mejores del mundo". "Si no, hubiera sido muy difícil que la organización de este evento se hubiera fijado en nosotros", ha mantenido, para enfatizar que la fan zone ofrecerá una "agenda variada y rica, en todos los sentidos".

DIFERENTES ESPACIOS

El programa de actividades de esta fan zone gastronómica contará con talleres de cocina, catas, showcookings y espectáculos para niños. Un espacio de animación con la gastronomía y los productos vascos como nexo de unión que dinamizará en clave culinaria la ciudad al tiempo que los mejores cocineros del mundo disertan sobre técnicas, tendencias gastronómicas y arte en los actos del programa oficial del evento internacional The World's 50 Best Restaurants.

El jueves 14 y viernes 15 en horario de tarde, y durante todo el día el sábado 16 y domingo 17, quienes se acerquen a Abandoibarra podrán descubrir recetas como una flor de huevo con tierra de maíz, crujiente de queso y aire de bizkaina, conocer los secretos del txakoli de Bizkaia, Euskal Sagardoa o vino de Rioja Alavesa al participar en catas con expertos o disfrutar de un show de cocktails mientras un DJ ameniza la velada junto a la ría.

Además, los niños podrán dejarse sorprender por el mago Gerard y su espectáculo de magia con alimentos, y las escuelas de hostelería del territorio contagiarán el gusto por los fogones con una variedad de platos elaborados a partir de los mejores productos locales.

La fan zone estará dividida en diferentes espacios, y el aforo para participar en las actividades es limitado y será necesario inscribirse en la misma zona de actividades.

THE WORLD'S 50 BEST RESTAURANTS

Los denominados como "Oscars de la gastronomía" se celebrarán en el Palacio Euskalduna el próximo 19 de junio y atraerán a los mejores chefs, restauradores, críticos, periodistas e influencers del ámbito culinario a nivel internacional.

La gala pondrá la guinda a una agenda oficial de actividades que arranca el 16 de junio, jornada en la que comenzarán a llegar los primeros participantes al territorio. El 17 de junio se celebrarán en el Basque Culinary Center las conferencias sobre tendencias y novedades gastronómicas #50BestTalks.

El 18 de junio el programa oficial comienza en el Guggenheim Bilbao. Arte y gastronomía serán protagonistas en el museo en un evento creado "ad hoc" por The World's 50 Best Restaurants para celebrarse en este icono de la modernidad y transformación de Bilbao: Food meets Art. Así, los chefs Massimo Bottura y Alain Passard disertarán sobre la relación entre lo culinario y el arte junto a la artista lusa Joana Vasconcelos, y el arquitecto italiano Giulio Cappellini. Por la noche será el momento del Chef's Feast o banquete de los chefs, una celebración que tendrá lugar en el valle de Atxondo.