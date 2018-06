PP ve "desmesurado" el kilómetraje de los coches oficiales de Diputación vizcaína y cree que se usan con fin privados

11/06/2018 - 13:44

Propone instalar un sistema inteligente de movilidad con geolocalizadores, para garantizar el uso de los coches con fines exclusivamente laborales

BILBAO, 11 (EUROPA PRESS)

El portavoz del Partido Popular en las Juntas Generales de Bizkaia, Javier Ruiz, ha reclamado poner fin a la "barra libre" en el uso de los coches oficiales de la Diputación porque considera "desmesurados" los 33.000 kilómetros recorridos anualmente de media por los coches adscritos a los diputados forales y cree que se debe a que también se usan para "fines privados".

En una rueda de prensa en Bilbao, el representante del PP ha ofrecido estos datos en torno al kilometraje de los coches oficiales de la Diputación en los dos últimos años y ha propuesto medidas para que estos vehículos sean de uso exclusivamente laboral y no personal.

Ruiz ha indicado que la Diputación vizcaína y todo el entramado foral cuenta con 30 vehículos oficiales, de los que nueve son para los diputados forales, con su correspondiente chófer, a excepción del diputado general de Bizkaia, Unai Rementeria, que tiene dos conductores a su servicio. Además, hay 19 vehículos para directores generales y dos para las sociedades forales BiscayTIK y Lantik.

Este servicio supone un gasto aproximado de unos 700.000 euros anuales, por lo que ya se han superado los dos millones de euros en lo que va de legislatura.

KILOMETRAJE

Javier Ruiz ha afirmado que los vehículos oficiales únicamente se deberían de utilizar para labores propias del desempeño del cargo, "nunca para fines privados".

Según los datos aportados por Ruiz, el kilometraje en 2016, último año completo del que disponen información, se ha elevado a 504.000 y en 2017, hasta noviembre, se ha superado ya esa cifra.

Además, ha precisado que los diputados forales han recorrido 301.000 kilómetros, los directores generales 202.000 y las sociedades forales 6.000.

El acumulado entre 2016 y 2017 supera el millón de kilómetros recorridos por los vehículos oficiales de los altos cargos de la Diputación.

Ruiz ha explicado que el diputado general de Bizkaia, Unai Rementeria, ha sido el "más comedido" con 21.000 kilómetros, le sigue el diputado de Hacienda, José María Iruarrizaga con 32.000, el diputado de Promoción Económica, Imanol Pradales, con 36.000, la diputada de Sostenibilidad y Medio Natural, Elena Unzueta, con 38.000, la diputada de Euskera y Cultura Lorea Bilbao, y la diputada vizcaína de Acción Social, Isabel Sánchez Robles, es "la que más ha recorrido" con 54.000.

Según ha apuntado, la media de los kilómetros recorridos por los coches adscritos a los diputados forales es de 33.000 kilómetros anuales. Ruiz ha asegurado que es dato "bastante desmesurado" si se compara por ejemplo con la media de un taxista que anualmente es de unos 35.000 kilómetros o con la media de los kilómetros anuales recorridos por alguno de los vehículos del parque móvil del Estado que es de 9.400 km o del coche presidencial que alcanza tan solo los 17.000 km al año, "muy inferior a la media de los Diputados".

A su juicio, estos datos ponen en evidencia el uso para "fines privados" de los coches oficiales, cuando su utilización debería "ceñirse en exclusiva a labores propias del trabajo institucional que desempeñan".

"Hemos cursado varias solicitudes de información relacionadas con los vehículos oficiales y en ellas, hemos percibido que no existe un control eficiente respecto a la utilización que de los mismos se viene realizando por los altos cargos. Consideramos que es imprescindible garantizar un uso con fines exclusivamente laborales y evitar cualquier uso privado de un bien público, costeado por el conjunto de los vizcaínos", ha señalado Ruiz.

Por ello, para poner fin "a esta práctica de descontrol", el PP ha solicitado información que justifique "todos y cada uno de los viajes" que han realizado los diputados y ha presentado una proposición para la instalación de geolocalizadores en dichos vehículos.

En este sentido, ha propuesto la instalación de un sistema inteligente de movilidad para los vehículos oficiales adscritos a sus altos cargos, que incluya geolocalizadores, con el fin de "garantizar una utilización de los mismos con fines exclusivamente relacionados con el desempeño de su labor institucional".

"COCHE OFICIAL"

Por otro lado, Ruiz ha advertido, además, de que el uso de un coche oficial, o de empresa, usado para fines privados está sujeto a tributación ya que "se considera un rendimiento en especies".

"Si un particular por utilizar el coche de empresa para uso privado tiene que pagar impuestos, es inaceptable que la Administración, que exige ese pago y que además si no lo paga le acompaña una sanción, no considere que tiene que someterse a esa misma tributación" ha reprochado Ruiz.

Por tanto, los populares han propuesto también que la Diputación elimine para sus altos cargos los desplazamientos residencia-centro de trabajo habitual y viceversa "de forma inmediata", ya que la legislación vigente y la jurisprudencia europea considera que los desplazamientos del domicilio al centro de trabajo y viceversa, no constituyen "tiempo de trabajo", sino que lo consideran privado y por tanto sujeto a tributación como rendimiento en especie.