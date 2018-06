Sánchez invita al PP a resolver sus "cainitas luchas internas" y pide tranquilidad porque de CyL "ya se ocupa el PSOE"

11/06/2018 - 13:46

El PSCyL garantiza su defensa "clara y rotunda" del carbón autóctono y de las comarcar mineras

VALLADOLID, 11 (EUROPA PRESS)

La secretaria de Organización del PSOE de Castilla y León, Ana Sánchez, ha invitado al PP a resolver sus "cainitas luchas internas", al tiempo que le ha pedido que estén "tranquilos" porque de Castilla y León ya se ocupa el PSOE con el Gobierno central y con la "alternativa decente" que se ofrece en la Comunidad con Luis Tudanca a la cabeza.

Sánchez ha considerado lamentable la "corrupción" instalada en el seno del PP tras conocerse la sentencia de la Audiencia Nacional a través de la que se da por probada la financiación "ilegal" del PP de Francisco Camps en Valencia. Así, ha insistido que el PSOE trabaja en defensa de los intereses de la Comunidad frente a un PP instalado en la "corrupción".

"El PP está sumido en problemas internos, son incapaces de ver la realidad, están en la inopia", ha destacado la secretaria de Organización socialista, quien ha insistido en señalar al PSOE como la "alternativa decente y vital para Castila y León".

Ana Sánchez se ha referido a la Proposición No de Ley (PNL) que presenta el PP para su debate en el Pleno de las Cortes que comienza mañana a través de la que repasa las cuestiones pendientes y prioritarias para Castilla y León para darlas a conocer al Ejecutivo de Pedro Sánchez. Ante esta iniciativa la secretaria de Organización ha asegurado que el PSOE no sabía "si reír o llorar".

"Es la lista de incumplimientos del Gobierno del PP", ha reseñado Sánchez, quien ha considerado que de este modo los 'populares' de Castilla y León evidencian que se han estado "tocando la barriga" durante siete años y quieren que en "cuatro días" Pedro Sánchez "lo arregle todo".

No obstante, ante esta iniciativa 'popular', Ana Sánchez ha garantizado que los socialistas votarán con "coherencia" sobre asuntos que han sumado el respaldo de todas la fuerzas de la Comunidad y ha garantizado que desde el PSOE se defenderán los intereses de la Comunidad con "ímpetu". "Nosotros no cambiamos de opinión", ha asegurado la secretaria de Organización, quien ha insistido en que "el PP no se entera de nada".

En este sentido ha defendido la presentación de la Moción de Censura a Mariano Rajoy ante una situación de "emergencia nacional" por la sentencia del caso Gürtel que afectó al que fuera exvicepresidente de la Junta Jesús Merino. "Cobró comisiones ilegales a cambio de ejercer de intermediario en adjudicaciones", ha señalado.

"Lo que tiene que hacer el PP es dar explicaciones a los castellanoleoneses", ha reseñado, tras lo que se ha preguntado "cuánto dinero de comisiones ilegales cobraba el PP de Castilla y León". "Invito al PP a dejar ejercicios de filibusterismo político", ha aseverado.

No obstante, Sánchez se ha preguntado si el PP de Alfonso Fernández Mañueco desconoce que el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, ya ha hablado con Sánchez para cerrar una reunión. "Herrera ha levantado la voz contra el Gobierno de España, muchas veces contra Rajoy, mientras que Mañueco hacía genuflexiones al Gobierno", ha insistido.

Para la secretaria de Organización del PSOE el PP se encuentra "muy cómodo" en la oposición, algo que ha considerado "normal", ya que "a poco" que haga Pedro Sánchez ya será "más" de lo hecho por Rajoy.

NOMBRAMIENTOS Y CARBÓN

Por otra parte Sánchez ha abogado por esperar más nombramientos dentro del Gobierno para que se conozca que los intereses de Castilla y León estarán "bien defendidos" ante cuestiones de relevancia como la PAC, la despoblación, la defensa del carbón autóctono y una "financiación justa".

En cuanto a la visión de la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, sobre el carbón Sánchez ha garantizado que para los socialistas de la Comunidad la defensa del carbón autóctono es "prioritaria". "Confiamos en que en próximos días se dé a conocer que nuestra voz estará presente en este sentido", ha aseverado, tras lo que ha reiterado su compromiso "claro y rotundo" con el carbón y con las comarcas mineras.