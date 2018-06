El Ayuntamiento reprocha a la Junta que "repita" proyecto en Trinidad y la antigua cárcel y pide "coordinación"

11/06/2018 - 13:51

El consejero destaca el "común acuerdo" con la sociedad para el convento y no ve incompatibilidad con ningún otro

MÁLAGA, 11 (EUROPA PRESS)

El anuncio de la Junta del futuro proyecto para dar uso cultural y social al convento de la Trinidad y su similitud con la iniciativa municipal en la antigua cárcel del distrito de Cruz de Humilladero ha sido este lunes motivo de enfrentamiento entre la Junta y el Ayuntamiento. Así, mientras el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha incidido en "converger bien" en materia cultural y se ha mostrado "encantado de compartir" proyectos en alusión al mismo destino para ambos espacios, sí que ha pedido "cierta coordinación" y "no repetir".

Por su parte, el consejero de Cultura, Miguel Ángel Vázquez, ha afirmado que el Gobierno andaluz "cumple con su obligación" de dotar de contenido el espacio, cuyo proyecto está "bastante avanzado", asegurando que se trabaja "en lo mejor para Málaga" y se tendrán en cuenta las peticiones que pueda realizar el Consistorio.

El consejero de Cultura y el alcalde, además, de la concejala de Cultura, Gemma del Corral, han coincidido en la presentación de la programación 2018-2019 de la Orquesta Filarmónica de Málaga, donde se ha abordado también el anuncio realizado el pasado viernes por la Junta sobre el futuro del convento de la Trinidad.

De la Torre, al comienzo del acto, ha valorado la colaboración de las administraciones para llevar a cabo proyectos y ha dicho que "lo que nos importa es sumar esfuerzos, converger, y estar a la altura del reto cultural que esta ciudad tiene, que es ambicioso".

En este punto, el alcalde se ha excusado por tener que irse del acto para acudir a otro junto al consejero de Turismo, Francisco Javier Fernández, indicando entonces el titular andaluz de Cultura: "No sabe usted lo que me congratula que la Junta tenga esta presencia tan sonora, tan contundente y rotunda en la ciudad".

Al respecto, De la Torre sin entrar más en el tema sí ha afirmado que el hecho de que haya tres consejeros en la provincia, además de física, "es muy bueno que sea también en las páginas de las partidas presupuestarias". En este punto, Vázquez le ha contestado al regidor que este martes el Consejo de Gobierno aprobará la aportación pública al Museo de Málaga por valor de 3,4 millones: "Estamos en el día a día de Málaga".

De la Torre, que aunque se tenía que ir ha continuado en la conversación, ha agregado: "Ya lo sabemos, me alegra que esté ese esfuerzo, y no voy a presumir de lo que nosotros aportamos a los museos que sostiene el Ayuntamiento", ha agregado. Eso sí, le ha dejado claro que "no sólo hablo de cultura; pero en cultura lo que tenemos es que converger bien y poner de acuerdo perfectamente los proyectos en torno al espacio de la Trinidad y estoy encantado de compartir los proyectos que tenemos para la --antigua-- prisión de Málaga".

A juicio de De la Torre, "es lógico que haya una cierta coordinación, no repitamos proyectos, hagamos algo que extienda hacia esos distritos un efecto de ondas productivas en materia cultural, que llegue a mucha gente y vitalicen dos distritos y la ciudad".

JUNTA: "CUMPLE CON SU OBLIGACIÓN"

Por otro lado, y ya sin la presencia del alcalde pero sí de la concejala, Vázquez ha sido preguntado por el proyecto del convento de la Trinidad y ha señalado que la Junta está "cumpliendo con su obligación, que es dotar de contenido un edificio que lleva tiempo reclamando, en primer lugar, una restauración, y en segundo lugar, la dotación de una actividad para dinamizar también un barrio que lo pide", como es la zona de Trinidad-Perchel.

El consejero andaluz de Cultura ha aludido al "nuevo impulso" con este proyecto a la barriada, que "lo merece y lo necesita". "Intentamos dotar de contenido que sea merecedor de la categoría propia del edificio, que es de enorme valor, con historia, con importancia en el barrio, y que están demandando los ciudadanos", ha defendido, añadiendo que lo que ha hecho la Junta es "darle la palabra a la sociedad de Málaga".

"Se ha ido articulando un proyecto que está bastante avanzado y que verá la luz en los próximos días", ha explicado, incidiendo en que "la idea es hacer sinergia con las distintas administraciones". "Tenemos que trabajar en beneficio de Málaga, y, en este sentido, el alcalde tiene la garantía de que la Junta hará lo mejor para Málaga", además de que se atenderán las peticiones que pueda realizar el Consistorio.

AYUNTAMIENTO CRITICA "FALTA DE CONSENSO"

En este punto, la concejala de Cultura ha tomado la palabra y ha replicado al consejero de Cultura recordándole que el alcalde "ha sido bastante claro", explicando que no se cuestiona la disponibilidad de la Junta a solucionar un problema, pero sí, "y los malagueños compartirán con nosotros esta opinión, el que se haga sin la colaboración y sin el consenso con el Ayuntamiento".

"Lo lógico y normal es que este proyecto se hiciera de la mano y no se impulsara unilateralmente", ha reprochado, sobre todo, ha continuado, "teniendo en cuenta, y es público y notorio y ustedes lo conocían también perfectamente, que hay un proyecto similar por parte del Ayuntamiento en un edificio de su propiedad".

Para Del Corral, "parece que no fuese prudente establecer o plantear un proyecto de similares características en un edificio distinto al de la cárcel de Cruz de Humilladero", asegurando, además, que el Ayuntamiento "estaría encantando de recibir la colaboración de la Junta como en otros temas".

"Esa es la posición del Ayuntamiento, que entendemos que este tipo de proyectos se tienen que hacer con los consistorios y no de espaldas a estos", ha criticado.

La rueda de prensa ha continuado con la respuesta de Miguel Ángel Vázquez: "La Junta cumple con sus obligaciones y estaremos encantados de conocer" el proyecto de la antigua cárcel de Cruz de Humilladero, que "se lleva prometiendo campaña electoral, tras campaña electoral y no se presenta".

"En el momento en el que lo conozcamos podremos definir la colaboración", ha dicho Vázquez, momento en el que la concejala de Cultura le ha recordado que "se ha presentado y hasta con recursos europeos, además de en prensa, por lo que se conoce más que el suyo", del que "sólo tenemos una noticia que salió en prensa el fin de semana. Desconocemos el proyecto".

"Si mira el titular de 2015 --Cruz de Humilladero-- y de 2018 --La Trinidad-- es exactamente el mismo y parece incoherente esperar tres años para presentar un proyecto similar al que ustedes saben que está impulsando el Ayuntamiento", ha aclarado, asegurando que "habría que corregir y llegar a algún tipo de consenso y acuerdo".

En este punto, cuando la conversación subía de tono, entre reproches de ambos por los citados proyectos, Vázquez ha dicho que "con toda serenidad, porque las cosas hay que abordarlas con tranquilidad y visión de futuro, la Junta está trabajando de común acuerdo con la sociedad de Málaga, con un proyecto que es bienvenido en el barrio de la Trinidad y que, desde luego, puede ser bienvenido en otro punto de la ciudad".

"La oferta cultural si se amplía no pasa nada, es una buena señal; el futuro pasa por la cultura, es uno de los sectores que van a influir en el desarrollo económico y social de esta comunidad autónoma... Todo lo que se haga en beneficio de la cultura, del desarrollo cultural y acercar la cultura a los barrios, bienvenido es. Ningún proyecto es incompatible, suman y serán un beneficio enorme para la ciudad de Málaga", ha concluido, por su parte, Vázquez.

Del Corral, asimismo, ha dicho estar de acuerdo con esa reflexión, pero ha añadido que "si se hace coordinadamente es mejor que quizá el mismo proyecto en dos partes de la ciudad, que no tiene sentido", ha concluido.