El aumento de demandas por cláusulas suelo incrementa los asuntos de la jurisdicción civil en los juzgados aragoneses

11/06/2018 - 13:53

El aumento del número de demandas por las cláusulas suelo, hasta rebasar las 4.200, durante 2017, ha incrementado el número de asuntos ingresados en la jurisdicción civil, mientras que se ha reducido en la Penal y en la Social, según ha informado este lunes el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA), Manuel Bellido, quien ha presentado la Memoria anual correspondiente al año pasado en Comisión de las Cortes de Aragón.

ZARAGOZA, 11 (EUROPA PRESS)

En este ámbito, se ha producido una "avalancha de demandas" en toda España, lo que ha motivado la decisión del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de especializar un juzgado en cada provincia española para atender los casos de cláusulas suelo, sin que se haya reducido la litigiosidad.

"No ha sido suficiente" la especialización del Juzgado número 12 de Zaragoza, con tres jueces a tiempo completo, y la creación de un juzgado bis con un juez, una letrada de la Administración de Justicia y seis funcionarios del Gobierno de Aragón. En Huesca hay dos jueces resolviendo estos asuntos.

Bellido, que antes ha entregado la Memoria a la presidenta de las Cortes autonómicas, Violeta Barba, en una breve reunión, ha declarado a los medios de comunicación que este año han entrado más de 2.000 demandas por cláusulas suelo. Bellido espera que el índice de resolución aumente en el segundo semestre de 2018.

En su intervención en Comisión, Manuel Bellido ha señalado que el número de asuntos judiciales, en total, ha aumentado un 5,7 por ciento, sobre todo en la jurisdicción civil.

En la jurisdicción civil ha aumentado el número de asuntos un 14,1 por ciento y ha descendido en las jurisdicciones Penal, Contencioso-administrativa y Social, resolviéndose más asuntos que los ingresados en Penal y Social, los mismos en la Contencioso-administrativa. Ha confiado en que la cifra baje en 2018.

Ha llamado la atención sobre la "falta de flexibilidad para responder rápidamente a los incrementos de trabajo", lo que ha atribuido a una estructura "demasiado rígida", dada la organización de los juzgados como entes independientes.

En 2017 se han dictado 34.343 sentencias, una media de 306 sentencias por órgano judicial, frente a 31.957 el año anterior y se han aprobado 72.881 autos.

Se ha producido un repunte del número de asuntos ingresados frente al de resueltos, aunque la tasa de pendencia, 0,31, es inferior a la media nacional, situada en 0,41, solo por debajo de Navarra y Asturias. La tasa de litigiosidad es inferior también a la media española, al alcanzar los 114,6 asuntos por cada 1.000 habitantes, aunque ha aumentado 4,7 puntos.

Las cifras de lanzamientos son similares a las de otros años, "no hay mucha variación", y ha aumentado el número de asuntos relativos a los procesos arrendaticios, disminuyendo los casos de ejecución hipotecaria.

VIOLENCIA CONTRA LA MUJER

En cuanto a la violencia contra la mujer, Manuel Bellido ha señalado que se ha incrementado un 18 por ciento el número de denuncias, con 3.860 por 3.162 el año anterior y 2.635 en 2015. Respecto a las órdenes de protección, se han adoptado 630, se han denegado 140 y se han inadmitido 15. El 81 por ciento de las sentencias han sido condenatorias.

Ha confiado en que el aumento de denuncias no obedezca al aumento del número de agresiones, sino a una progresiva concienciación, lo que "parecería de sentido común". Las órdenes de protección son "las que piden las partes".

El presidente del TSJA ha atribuido muchas renuncias a mantener las denuncias por violencia de género a "esa relación a veces patológica" y, en ocasiones, a la situación económica de la mujer, haciendo notar que el número de renuncias es elevado.

Por otra parte, Manuel Bellido, ha propuesto crear tres juzgados nuevos, uno de Primera Instancia, otro de lo Penal y otro de lo Social. Ha comentado que el 30 de junio comenzará su actividad un nuevo juzgado de Primera Instancia, que se centrará en asuntos de familia e incapacidades, lo que permitirá al TSJA liberar a dos jueces de adscripción territorial, que se dedicarán a "otras actividades necesarias".

También ha recomendado dotar de una plaza más de magistrado a la Sección VI de la Audiencia Provincial de Zaragoza, y también en la Sección Civil y en Huesca.

EXPEDIENTE ELECTRÓNICO

Por otra parte, Bellido ha comentado que se está implantando en Zaragoza el sistema 'Avantius' para desarrollar el expediente electrónico, lo que ya se ha realizado en Huesca y Teruel.

El expediente electrónico "tendrá que coexistir" con el papel, ha dicho el presidente del TSJA, subrayando que esta nueva modalidad mejorará "claramente" la Administración de Justicia. Ha apostado por continuar formando a los jueces y, en general, al personal de esta Administración, tras lo que ha lamentado que "la asistencia técnica no está siendo lo excelente que querríamos".

Bellido ha abogado por adaptar las leyes procesales a los nuevos entornos digitales y, por otra parte, favorecer la colegiación de jueces para evitar la consideración tradicional de los juzgados como "islas independientes", lo que hace "imposible" el trasvase de recursos de unos órganos a otros.

Asimismo, ha propuesto reforzar la mediación extrajudicial, no solo para "descargar" a los juzgados de parte de los asuntos, sino también porque en muchos casos "es mejor un acuerdo de las partes". Ha llamado la atención sobre "la falta de mentalidad de mediación no solo entre los operadores jurídicos, sino de los propios ciudadanos".

Ha observado que la mediación requiere más recursos económicos y ha destacado los datos "mucho más positivos" que arroja la mediación en la jurisdicción social, con la actividad del Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje (SAMA).

GRUPOS

El diputado del PP, Fernando Ledesma, ha confiado en que el aumento de las denuncias por violencia de género se deba a que las mujeres confían más en la Justicia y no al aumento de la violencia.

Ha dicho que el Gobierno de Aragón "no se cree" la Administración de Justicia, "no tiene un presupuesto pensado para sacar adelante la Justicia" y ha criticado que no se vaya a crear ahora un segundo juzgado --además del que entrará en funcionamiento el día 30-- porque el Ejecutivo regional no lo financia.

Desde el PSOE, Darío Villagrasa, ha manifestado su preocupación por el aumento de un 18 por ciento de los casos de violencia sobre la mujer, con 700 denuncias más, "una lacra que nos afecta a toda la sociedad" y que no solo se debe abordar desde la perspectiva judicial, sino también por el conjunto de la sociedad.

En representación de Podemos, Carlos Gamarra ha puesto de manifiesto la estabilidad en las cifras sobre 2016 y ha reflejado el aumento de los asuntos civiles.

Sobre la violencia sobre la mujer, este diputado ha expuesto que la tasa de la victimas es más baja que la media española, pero Aragón es la séptima Comunidad en cuanto a estas mismas cifras. Por ello, Gamarra ha afirmado su preocupación por el incremento del 18%.

La portavoz adjunta del PAR, María Herrero ha dicho que Aragón no es una de las comunidades con mayor tasa de litigiosidad, aunque España sí es uno de los países europeos más destacados según este indicador.

Desde Cs, Ramiro Domínguez ha defendido una Justicia "ágil y eficaz" y que esté "suficientemente dotada de medios materiales y humanos", con una gestión "eficaz" del presupuesto, emplazando a modernizarla.

La diputada de CHA, Carmen Martínez, ha señalado que la violencia de género "se visibiliza más", de ahí el aumento del número de denuncias, animando a que "cada vez haya más mujeres que den el paso de denunciar".