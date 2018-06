Capella asume que el calendario de cierre de Wad-Ras puede modificarse por el 155

11/06/2018 - 13:58

La consellera de Justicia de la Generalitat, Ester Capella, ha abierto la puerta a que el calendario de cierre para el centro penitenciario de mujeres de Barcelona Wad-Ras, y la apertura de una nueva prisión de mujeres para 2025, pueda modificarse debido a los efectos de la aplicación del artículo 155 de la Constitución.

Al visitar este centro penitenciario junto al director general de Servicios Penitenciarios, Amand Calderó, Capella ha explicado en declaraciones a los medios, al preguntársele por el calendario de cierre, que primero analizarán qué efectos ha producido el 155 y cómo afrontar el futuro: "Hemos de saber cómo nos ha afectado y cómo podemos revertir los efectos y restituir los objetivos marcados".

No ha querido hablar de retrasos ni de objetivos que no se podrán llevar a cabo, pero ha resaltado que hasta que no se analice cómo han afectado estos siete meses a la Conselleria no abordarán el calendario y objetivos que fijó su antecesor, Carles Mundó, aseverando que, en cualquier caso, pondrán todos los medios para intentar cumplir los plazos previstos.