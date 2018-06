Compromís dice que se demuestra que el PPCV es "corrupto" y hay que "mantenerlo lejos de la caja"

11/06/2018 - 14:03

El portavoz de Compromís en Les Corts Valencianes, Fran Ferri, ha asegurado que la sentencia de la rama valenciana del caso Gürtel no les ha sorprendido, aunque se "alegran" de la condena, que demuestra que el PPCV "ya no es presuntamente corrupto, es un partido corrupto" y lo que hay que hacer es "mantenerlo fuera o lejos de la caja todo el tiempo que podamos" porque "cuando tienen posibilidad de acceder a la caja echan mano de ella para su propio beneficio, no de los valencianos".

VALÈNCIA, 11 (EUROPA PRESS)

Así se ha pronunciado Ferri en declaraciones a los medios después de conocerse que el Juzgado Central de lo Penal de la Audiencia Nacional ha condenado a cuatro años de prisión al ex secretario general del PPCV Ricardo Costa y absuelve únicamente al exvicepresidente de la Generalitat Vicente Rambla por la financiación irregular del partido liderado entonces por Francisco Camps en las elecciones de 2007 y 2008.

Además, recoge en la sentencia por la cual condena a 18 personas a penas de entre cuatro y seis años y nueve meses de cárcel, que el PPCV se financió de manera "tan absolutamente irregular" durante las campañas electorales de 2007 y 2008 que "fue delictiva".

El portavoz de Compromís ha indicado que esto "viene a corroborar" lo que su formación lleva denunciando desde hace "muchos años" y ante lo que la bancada del PP les acusaba de "ser unos tremendistas" y estar "contando historias que no eran verdad".

"Es una sentencia que dice claramente que el PP se estuvo financiando ilegalmente durante las campañas de 2007, 2008 y 2009, el PP asistía dopado a las elecciones, pero no con dinero privado, que tampoco sería correcto, sino con dinero público que debía haber ido a sanidad, educación o dependencia pero fue en detrimento de la calidad de vida de los valencianos", ha dicho.

Ha recordado que, además, estos hechos se produjeron en años "muy negativos para los valencianos económicamente" y "este dinero que el PP robó de los bolsillos de los ciudadanos habría ido muy bien" para mejorar la situación en esos momentos.

Ahora, ha agregado Ferri, saldrá la presidenta del PPCV, Isabel Bonig, "diciendo que ya pidió perdón en su momento y que el PP valenciano es un partido nuevo y todo eso" pero espera que el partido "salga y asuma su responsabilidad" con "una condena firme a la gestión de Camps".

PIDE QUE CAMPS DEJE EL CJC

También ha vuelto a pedir al expresidente Francisco Camps que abandone el Consell Jurídic Consultiu (CJC) porque "no es correcto que una persona que permitió que su partido robara el dinero de los valencianos esté asesorando jurídicamente al Consell".

Así, ha indicado a Bonig que "en una de esas conversaciones" que dice mantener con Camps por teléfono le diga "váyase ya, porque se ha demostrado que en su época el PP fue un PP corrupto que robó dinero a los valencianos".