Oltra: "Se demuestra que el PP saqueaba los fondos públicos para perpetuarse mientras recortaban derechos"

11/06/2018 - 14:07

La vicepresidenta y portavoz del Consell, Mónica Oltra, ha señalado este lunes que la sentencia de la Audiencia Nacional que concluye que el PP valenciano se financió de manera "irregular" demuestra que se quedaron "cortos" cuando denunciaron que el PP "saqueaba los fondos públicos para perpetuarse mientras recortaban derechos".

VALÈNCIA, 11 (EUROPA PRESS)

Oltra se ha referido así al Juzgado Central de lo Penal de la Audiencia Nacional, que ha condenado a 4 años de prisión al ex secretario general del PP de la Comunidad Valenciana Ricardo Costa y ha absuelto al exvicepresidente de la Generalitat Vicente Rambla por la financiación irregular del partido liderado entonces por Francisco Camps en las elecciones de 2007 y 2008.

Al respecto, ha señalado que "no solo queda acreditada una contabilidad inveraz" sino que "queda acreditado que el PP durante las campañas de las elecciones autonómicas de 2007 y de las generales de 2008 se financiación de manera ilegal".

"Demuestra que el PP había instalado en las instituciones valencianas una corrupción sistémica y sistemáticamente que saqueaba los fondos públicos para perpetuarse en el poder con esta financiación ilegal mientras recortaban derechos y servicios públicos en un momento en el que estallaba una de las peores crisis que se han vivido en este país", se ha lamentado.

De este modo, ha recalcado que los tribunales "confirman algo que sabíamos en toda España, que el PP saqueaba las arcas públicas en beneficio propio".

En ese sentido, ha insistido en que ahora los tribunales "empiezan a confirmar algo que ya empezamos a denunciar en 2009, y que incluso nos quedamos cortos, respecto a la trama corrupta que instalaron en este país".

Preguntada por la absolución de Rambla, ha comentado que "tiene que ver con las pruebas que han practicado", pero lo que es "obvio" es que "la corrupción estaba instalada al más alto nivel del PP y que era generalizada".

Del mismo modo, también se ha referido a que el tribunal no haya emitido en su sentencia "pronunciamiento alguno" sobre las posibles responsabilidades de Francisco Camps en la financiación irregular del PP de la Comunidad Valenciana (PPCV) a pesar de dar total credibilidad a la confesión que hizo en el juicio Costa, en la que aseguró que "las decisiones importantes y básicas" las tomó el expresidente.

Así, ha comentado que "el problema es que las personas penalmente responsables dijeron la verdad cuando los delitos ya habían prescrito". "No es que no se hubieran producido es que al haber pasado el tiempo no se pueden perseguir", ha aclarado.

No obstante, ha recordado que Camps está imputado en otras causas y por ello ha advertido de que "esto no se acaba con este sentencia". "Lamentablemente una corrupción generalizada ha llevado a que en cada caso, en cada gran evento y acción haya alrededor una trama corrupta y lamentablemente, porque siguen manchando el nombre de la Comunitat Valenciana, seguiremos asistiendo a noticias como esta", ha señalado.

Por ello, ha recalcado que hay que felicitarse porque en 2015 " los ciudadanos "decidieron sacar la corrupción de las instituciones como ahora ha sucedido también el gobierno de España donde el partido corrupto ya no gobierna". "Eso demuestra que era muy importante que la moción de censura sacara la corrupción del PP del Gobierno de España donde seguía instalada", ha recalcado.