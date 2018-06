Congreso pp. rajoy: "no tengo ni sucesores ni delfines, no voy a señalar con el dedo ni voy a vetar"

11/06/2018 - 13:34

El expresidente del Gobierno y presidente del PP, Mariano Rajoy, dejó claro este lunes que quiere mantenerse al margen de su sucesión, hasta el punto que afirmó que "no voy a señalar a nadie con el dedo ni vetar a nadie". "No tengo ni sucesores ni delfines", remarcó.

Lo dijo durante su intervención ante la Junta Directiva Nacional del partido, reunida esta mañana en Madrid para aprobar oficialmente la convocatoria del cónclave, que Rajoy anunció que se celebrará los días 20 y 21 de julio

En este Congreso Extraordinario se elegirá a un nuevo líder, un proceso en el que el todavía presidente de los 'populares' pidió que se tenga "muy presente" a los militantes durante el procedimiento interno que ahora se abre para presentar candidatos y escoger al nuevo presidente mediante una doble votación.

Ante los más de 500 dirigentes y altos cargos populares que conforman la Junta Directiva Nacional indicó que el PP "no se acaba en su líder" sino que "empieza y acaba en sus militantes, a los que tenemos que tener muy presentes ante el proceso que ahora se va a abrir" para elegir un nuevo líder tras su abandono de la política. "El presidente es muy importante, decisivo, pero no es nada sin la voluntad de la militancia que tiene detrás", apostilló.

Explicó que ha decidido convocar en Madrid el Congreso Extraordinario del PP – que será coordinado por Luis de Grandes- en el menor margen de tiempo posible para renovar liderazgo porque "en septiembre debemos estar en perfecto estado de revista" para realizar labor de oposición al nuevo Ejecutivo socialista de Pedro Sánchez.

Con sus palabras, Rajoy quiso desmarcarse del modo en el que él llegó a liderar el Partido Popular, que fue por decisión directa del entonces presidente, José María Aznar. Explicó que no quiere "intervenir" en la elección porque "ninguna de las personas que puedan optar a la Presidencia del PP necesita de mi apoyo".

"Ninguna", remarcó, porque "quien tenga vocación y la determinación de optar a ser vuestro presidente será plenamente capaz de disputar en buena lid esta campaña sin buscar muletas fuera y sin mas argumentos que sus méritos ante los militantes del PP".

En este sentido, aseguró que no tiene "ni sucesores ni delfines" porque "no podría hacer distingos entre unos y otros porque todos habéis trabajado mano a mano conmigo estos años y en todos he encontrado una lealtad inquebrantable más allá de lo que legítimamente podría esperar". "A nadie podría distinguir con una preferencia porque seria cometer enorme injusticia con todos los demás y no estoy dispuesto a hacerlo", apostilló.

Además, indicó que el nuevo líder del PP "tendrá encomendada la misión de dar continuidad a nuestra historia y hacerla más grande y exitosa" y tendrá que tener presente "la obra de miles de voluntades trabajando por unos ideales compartidos y una vocación de servicio a su país".

Hasta ese momento, Rajoy cumplirá con su "responsabilidad hasta el último momento" pero a sabiendas de que es una situación "de interinidad" y que "intervendrá lo justo" en las decisiones que haya que afrontar, por lo que recordó que no va a hacer ningún cambio" en las estructuras del partido hasta que haya una nueva dirección.

En esta línea, remarcó que cree que "firmemente" que no tiene "ningún derecho" a "influir" en el Congreso Extraordinario. "Mi última decisión fue la decisión de irme, por lo tanto no debo tomar mas decisiones sobre el futuro del PP", máxime cuando "éste es un partido adulto capaz de actuar sin ningún tipo de tutela".

11-JUN-18

