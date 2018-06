Un total de 15 programas conforman la nueva y variada temporada de abono de la Orquesta Filarmónica de Málaga

11/06/2018 - 14:30

La Orquesta Filarmónica de Málaga ha presentado este lunes su programación "variada" para la temporada 2018-19, que consta de cuatro grandes apartados como son la vigésimo novena Temporada de Abono --con 15 programas--; el séptimo Ciclo La Filarmónica Frente al Mar, el décimo segundo Ciclo de Conciertos de Cámara y el programa de Encuentros para la Cuarta Promoción de la Joven Orquesta Barroca de Andalucía.

MÁLAGA, 11 (EUROPA PRESS)

Así lo han informado en rueda de prensa el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre; el consejero de Cultura, Miguel Ángel Vázquez Bermúdez; la concejala de Cultura, Gemma del Corral; el director titular y el gerente de la Orquesta Filarmónica de Málaga, Manuel Hernández Silva y Juan Carlos Ramírez Aguilar, respectivamente.

El Teatro Cervantes será el escenario para los 15 programas que conforman la vigésimo novena temporada de abono, que es una "de las más variadas" de los últimos cuatro años en la que serán interpretadas grandes obras de cuatro siglos distintos.

Hernández Silva ha explicado que van desde Mozart hasta Miguel Franco pasando por Dvorák, Elgar, Mahler, Strauss, Bruckner, Hindemith, o los americanos Copland, Bernstein y Piazzola. Además, se seguirá ahondando en un proyecto que "se sustenta en el gran repertorio como herramienta esencial para construir una sonoridad con la que se identifique la orquesta y a la vez sirva para crear memoria, tanto en la propia orquesta como en el público".

De igual modo, ha detallado, se contará con grandes solistas invitados como los pianista Vadym Kholodenko y Martina Filjak, el violinista Robert Lakato y el violoncelista Fedor Amosov, quienes lo visitan por primera vez, junto a otros grandes solistas nacionales como las sopranos Raquel Lojendio, Berna Perles o el violinista Miguel Borrego.

También volverá al abono después de un debut el trompetista Francisco 'Pacho' Flores. Esta temporada, además, se contará nuevamente con algunos de los músicos, solistas de la OFM, y así se podrá disfrutar del flautista Jorge Francés y de la violista Evdokia Ershova quien junto con la violinista Yana Deshkova interpretarán la sinfonía concertante de W. A. Mozart.

Como directores invitados estarán los maestros, Antoni Wit, Aldo Ceccato, Guillermo García-Calvo, José María Moreno, L. Svárovsky y Yoav Talmi.

FILARMÓNICA FRENTE AL MAR

Por otro lado, en el Auditorio Edgar Neville de la Diputación se desarrollará el séptimo ciclo de La Filarmónica Frente al Mar, con seis programas que incluyen obras de los grandes maestros. Se inicia con Brahms y Smetana, incluye, entre otros, a Mendelssohn, Mozart, Schubert y finaliza con Schumann y Shostakóvich. Mantiene su dinámica de un reportorio universal para continuar acercando al público a la gran música.

Han precisado, en este sentido, que salvo el tercer programa que lo dirigirá el propio maestro Hernández Silva, los otros cinco serán una oportunidad para nuevos directores y solistas como Félix Ardanaz, Octavio J. Peidró, Arturo Díez Boscovich, Lucía Marín y Mario Ortuño Gelardo, la arpista Carmen Escobar, la soprano Alba Chantar, el trompista Jorge Monte de Fez y el pianista Pablo Amorós.

CICLO DE CONCIERTOS DE CÁMARA Y JOBA

Por su parte, el auditorio del Museo Picasso Málaga será el escenario del décimo segundo ciclo de Conciertos de Cámara a lo largo de los ocho programas se desarrollará un conjunto escogido de piezas de cámara de autores clásicos como Mozart, Brahms, Haydn, entre otros. Destaca el tercer programa, un monográfico de Chopin, que interpretará el gran pianista andaluz Javier Perianes.

La cuarta promoción de la Joven Orquesta Barroca de Andalucía desarrollará tres encuentros, septiembre, diciembre y julio, y trabajarán, los dos primeros programas, con obras genuinamente barrocas bajo la dirección de los maestros Barry Sargent, Hiro Kurosaki y el tercero bajo la dirección del titular y artístico de la OFM Manuel Hernández Silva, trabajarán con obras de Mozart y Beethoven.

El alcalde de Málaga, al comienzo del acto, ha valorado la colaboración de las administraciones para llevar a cabo proyectos, y ha destacado la programación de la orquesta, "que es ejemplo de colaboración". "Es un proyecto bien gestionado, muy bien dirigida, y con una plantilla formidable", ha destacado.

Por otro lado, le recordó al consejero que "algún día tendremos auditorio", esperando contar "con la colaboración de todas las administraciones. "Debemos aspirar a ello, no para la ciudad, para todo el ámbito territorial", ha dicho, asegurando que, mientras tanto, se desarrolla en el Cervantes. "Lo que nos importa es sumar esfuerzos, converger y estar a la altura del reto cultural que esta ciudad tiene, que es ambicioso", ha valorado De la Torre.

Por su parte, el consejero de Cultura ha destacado que es una orquesta "de referencia, bien gestionada y que ha sabido sortear la crisis, y encima, mejorando en calidad".

Asimismo, ha asegurado que esta temporada es "una propuesta con un alto nivel, con calidad y variedad", ha señalado, al tiempo que ha añadido que "mucho, variado y bueno" son los rasgos esenciales. De igual modo, ha subrayado la "apuesta por la juventud" y "el talento más vibrante, procedente de la gran cantera musical que hay en Andalucía".

"La música no es de elite, tiene que ser de todos y esta orquesta ha sabido derribar barreras, acercar al público, hacer más accesible la música y llevarlas a todos los territorios posibles", ha señalado. Por último, también ha destacado la colaboración institucional, valorando "el ser capaces de impulsar y consolidar un proyecto que ha ido madurando y que se ha convertido en una de las fortalezas de Málaga como destino cultural".

Por otro lado, el consejero de Cultura ha recordado el incremento de la aportación de la Junta y que "se va a prolongar en el tiempo". Asimismo, ha recordado que está trabajando en los presupuestos de 2019 pero "la apuesta de Cultura es que en 2019 la aportación pública del Gobierno siga aumentando tanto en la OFM como en todas las públicas en las que participamos".

Asimismo, el director titular de la Orquesta Filarmónica de Málaga, Manuel Hernández Silva, ha desgranado el programa con detalle y también ha afirmado que "veo muchos jóvenes en el programa de abono o que vienen y eso es muy bueno". De igual modo, el gerente de la Orquesta Filarmónica de Málaga, Juan Carlos Ramírez Aguilar, ha incidido en que "la orquesta sigue con los signos de identidad que le caracteriza, que es la diversidad programática y escénica; además de la sosteniblidad presupuestaria".

Por otro lado, preguntado el director titular por su continuidad al frente ha recordado que el contrato culmina en junio de 2020 y la temporada 2019-2020 ya está cerrada "en todos los aspectos". Por ello, ha incidido en que "aunque les resulte paradójico cuando uno está en un momento como el que me encuentro no hay que apresurarse: quiero salir de Málaga como me encuentro en este momento, mantener una relación y no que se agote en años". "Cuando llegue ese momento ponderaremos cómo están las relaciones", ha concluido.