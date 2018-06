Rodríguez saluda que 'pablistas' se organicen pero critica que agiten "el fantasma de los anticapitalistas para asustar"

11/06/2018 - 14:44

Avisa de que "no ganar una votación en un órgano no es razón para despreciar al principal órgano de dirección de Podemos Andalucía"

SEVILLA, 11 (EUROPA PRESS)

La coordinadora general de Podemos Andalucía, Teresa Rodríguez, ha considerado este lunes que es síntoma de "salud democrática" que el sector 'pablista' del partido morado haya comenzado a organizarse en Andalucía --al hilo de la creación de la plataforma 'Defender Podemos Andalucía'--, si bien ha dicho que es "feo" tratar de "agitar el fantasma de los terribles radicales anticapitalistas para asustar cuando no se está de acuerdo con una decisión de Podemos Andalucía" por el proceso de confluencia con IULV-CA.

En declaraciones a Europa Press, Teresa Rodríguez ha asegurado que esta corriente tiene "todo el derecho" a organizarse en Andalucía y a dar su opinión sobre cualquier debate orgánico pero, ha agregado, "se agradecería que junto a la crítica pública en los medios de comunicación hubiera una propuesta concreta en los órganos".

De este modo, y tras las críticas al proceso de confluencia que está desarrollando Podemos Andalucía de la mano de IULV-CA, la líder andaluza ha explicado que hasta el 16 de junio se pueden presentar propuestas de reglamento para decidir cómo votarán las bases. Y ha matizado: se decidirá "con qué reglamento, no si votarán o no, sino cómo votarán las bases de Podemos Andalucía".

En este sentido, ha incidido en que hasta el momento "no ha llegado ninguna propuesta de reglamento del sector 'centralista' que se acaba de organizar", mientras ha asegurado que "repetir muchas veces que los inscritos tienen que votar, que Podemos tiene que estar en el nombre de la candidatura y que la confluencia debe tener forma de coalición y no de partido instrumental son obviedades que forman parte del acuerdo aprobado por la mayoría absoluta del CCA".

Con todo, la líder andaluza del partido morado ha querido dejar claro que la hoja de ruta de Podemos Andalucía no la traza Izquierda Anticapitalista sino el CCA, "el órgano elegido por los inscritos de Podemos Andalucía y en el que el sector 'centralista' se quedó en franca minoría".

"Que no se gane una votación en un órgano no es razón para despreciar al principal órgano de dirección de Podemos Andalucía entre asambleas", ha sostenido Teresa Rodríguez, quien ha remachado: "Es feo tratar de agitar el fantasma de los terribles radicales anticapitalistas para asustar cuando no se está de acuerdo con una decisión de Podemos Andalucía".

Previamente, en un acto junto a su homólogo de IULV-CA, Antonio Maíllo, y organizaciones andalucistas que han mostrado su apoyo al proceso de confluencia de Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez ha considerado que la organización de los 'pablistas' es "salud democrática", cuando ha agregado que "no hay una dirección de ninguna organización con una sensibilidad democrática mínima que no reconozca la posibilidad de que haya distintas opciones ideológicas o estratégicas en un momento dado dentro de una organización política".

Ha insistido en que esta corriente no se había manifestado como tal hasta ahora. De hecho, en la II Asamblea andaluza dieron un paso adelante tres candidaturas, la de Rodríguez y otras dos, lideradas por las parlamentarias Begoña Gutiérrez y Carmen Lizárraga, más afines con el sector 'errejonista'.

LA LISTA PASARÁ POR PRIMARIAS EN PODEMOS

Del mismo modo, y después de que Podemos Andalucía haya solicitado al partido a nivel estatal una reunión para aclarar "los malos entendidos" que, entre ambas direcciones, haya podido generar el proceso de confluencia en Andalucía, Teresa Rodríguez ha explicado que aún están a la espera de tener una respuesta para poder celebrar dicho encuentro.

No obstante, ha asegurado que la respuesta que se les ha dado desde la dirección al proceso de confluencia andaluz "habla de elementos que nosotros ya vamos a poner sobre la mesa en el reglamento que todavía no se ha presentado" y, como ha garantizado, "evidentemente la lista electoral pasará por primarias". "Es impensable que una lista no pase por primarias en Podemos, sería insólito", ha zanjado la política gaditana.