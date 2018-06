Cabrera aclara que no le competen las guardias investigadas en los bomberos por supuesto "abuso"

Después de que la Fiscalía solicitase a los juzgados que declaren como investigados varios responsables del cuerpo de bomberos del Ayuntamiento de Sevilla, por un supuesto "concierto" entre ellos para orquestar un "abuso" de refuerzos respecto a las guardias programadas, "con el correspondiente perjuicio a las arcas públicas", el concejal de Seguridad y Movilidad, Juan Carlos Cabrera (PSOE), ha manifestado este lunes que los calendarios laborales y guardias de los bomberos no son aspectos de su "competencia".

Mientras la Fiscalía ha pedido además a los juzgados que el propio Cabrera testifique a cuenta de la citada situación, Cabrera ha manifestado a los medios de comunicación que se encarga del "funcionamiento" del servicio de prevención y extinción de incendios del Ayuntamiento, pero no de los aspectos relativos al "personal". Así, ha asegurado que todo lo relativo "a los calendarios (de trabajo) o las guardias" escapan de su "competencia".

No obstante, y ante la petición de Participa Sevilla para que el asunto sea objeto de una comisión de investigación, ha opinado que "no debe haber obstáculo" para conformar una comisión de investigación sobre el asunto. Y aunque ha reconocido que no le corresponde a él "decir cuándo abrir" una comisión de investigación, ha opinado que a su entender, primero correspondería que un juzgado "vea indicios y se pronuncie", extremo aún no sucedido. "Si realmente ha habido una mala fe para repartirse más dinero, que se investigue y se condene en su caso", ha aseverado.

LA DENUNCIA INICIAL DEL SAB

Recordemos que el pasado mes de octubre de 2017, la sección del Sindicato Andaluz de Bomberos (SAB) en el Ayuntamiento de Sevilla denunciaba ante la Fiscalía los "sueldos desorbitados" cobrados durante 2016 por los siete mandos que realizan funciones de jefe de guardia en el servicio de prevención y extinción de incendios del Consistorio, a través de un "sistema abusivo de generación de horas extra para el enriquecimiento" de estos siete mandos.

Según el SAB, sólo de las 744 horas de trabajo del mes de enero de 2017, los citados mandos habrían consumado 576 horas extraordinarias, con lo que "extrapolando estos datos a 2016, cada uno de estos siete jefes de guardia ha hecho una media de 1.000 horas extra al año, proporcionándoles una media de 40.000 euros adicionales al año".

Además, el SAB cuestionaba que tres de estos funcionarios, un técnico de informe y proyectos, el jefe de la Sección de Mantenimiento y el jefe del Departamento de Extinción de Incendios, "que tienen sus horarios de trabajos de 7,30 a 15,30, de lunes a viernes, realizasen horas extra de jefes de guardia a la vez que están en sus puestos ordinarios".

A tal efecto, y mediante un escrito fechado el pasado 2 de abril y recogido por Europa Press, la Fiscalía resumía que la denuncia del SAB alude a "un posible plan de actuaciones concertadas entre diferentes responsables del servicio para obtener un enriquecimiento ilícito a costa de las arcas municipales, con la generación indebida de servicios de refuerzo retribuidos como horas extraordinarias, existiendo además funcionarios que percibirían su retribución ordinaria al mismo tiempo que retribuciones extraordinarias generadas en el mismo tiempo de trabajo de su jornada ordinaria".

LOS INDICIOS

En ese sentido, la Fiscalía detalla que una vez encomendada una investigación a la Unidad de Policía Judicial adscrita a Juzgados y Fiscalía, el atestado elaborado al respecto por los agentes "desecha determinadas cuestiones" de la denuncia inicial al carecer las mismas de "relevancia penal", pero de otro lado detecta "indicios de que, mediante un abuso de las inasistencias a los servicios de guardia programados, los jefes de guardia hayan podido actuar concertadamente para la generación de voluntaria de esos servicios de refuerzo antes mencionados, con el correspondiente perjuicio a las arcas públicas".

Además, la Policía Judicial habría detectado que "tres de los profesionales que cubren de manera extraordinaria las vacantes de los jefes de guardia están destinados a su vez en otros servicios que supuestamente abandonan para prestar el servicio de refuerzo, simultaneando las dos retribuciones en la misma jornada".

"La Policía Judicial resalta las aparentes irregularidades (...), pero no descarta el atestado que esas aparentes irregularidades puedan tener una explicación que no se haya facilitado, pues los órganos del Ayuntamiento a los que se ha requerido información se han limitado a certificar que las bajas están debidamente acreditadas", agrega la Fiscalía.

En cualquier caso, y para esclarecer el asunto, la Fiscalía pide a los juzgados de Instrucción que declaren como investigados los mandos del servicio de bomberos del Ayuntamiento de Sevilla señalados en el supuesto "concierto", así como que testifique el concejal de Seguridad.