Prado (PPdeG) ve positivo que se presente más de una candidatura para suceder a Rajoy: "Cuantas más haya, mejor"

11/06/2018 - 14:47

La diputada popular cree que la competencia entre varias opciones convertiría al proceso en algo "más democrático"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 11 (EUROPA PRESS)

La viceportavoz parlamentaria del PPdeG, Paula Prado, vería con buenos ojos que finalmente se presenten varias candidaturas en la carrera por suceder a Mariano Rajoy al frente de la dirección nacional del PP. "Cuantas más candidaturas haya, mejor; más democrático", ha opinado.

Prado ha ofrecido este lunes una comparecencia de prensa en el Parlamento gallego en sustitución del portavoz parlamentario popular, Pedro Puy, quien, precisamente, se encontraba en Madrid en la reunión de la junta directiva nacional del partido que ha fijado el 20 y 21 de julio como fecha para la celebración del Congreso del que saldrá el sucesor de Rajoy.

Así, Paula Prado ha emplazado a "esperar" a que se vayan definiendo las candidaturas que optarán a relevar al exjefe del Gobierno para emitir "valoraciones" sobre el futuro de la Xunta en caso de que finalmente Alberto Núñez Feijóo decida dar el paso para tratar de hacerse con la Presidencia del PP.

"Si, efectivamente, el presidente Feijóo decide tomar esa decisión, que es estrictamente personal, habrá que valorar el resto de cuestiones que puedan implicar si se presenta o no. Mientras no se produzca eso, no merece ningún tipo de valoración de otro tipo", ha declarado este lunes Prado a preguntas de los medios.

A renglón seguido, tras calificar como "buena noticia" que la militancia pueda participar por primera vez "de forma directa" y no a través de compromisarios, la popular ha señalado que el Congreso "está abierto" a la presentación de "varias candidaturas" y que, a su modo de ver, la concurrencia de varias propuestas enriquecería el proceso desde el punto de vista "democrático".

"Cuantas más candidaturas haya, mejor; más democrático. Ahora bien, si se decide otra cosa, serán decisiones personales, en ningún caso los estatutos impiden que eso se produzca", ha comentado en relación a la posible presentación de una única propuesta para elegir al sucesor de Rajoy.