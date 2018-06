Gabilondo aboga por que se intervenga con "celeridad" en retirar el amianto del Colegio Miguel de Cervantes en Mejorada

11/06/2018 - 14:48

Se quejan de que no han podido reunirse con directores de los centros de Mejorada del Campo

MADRID, 11 (EUROPA PRESS)

El portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Ángel Gabilondo, ha abogado este lunes por que se intervenga "con celeridad" para que se retire el amianto del Colegio Miguel de Cervantes, en Mejorada del Campo, y se emprenda en la mejora de las instalaciones de los centros educativos en esta localidad.

Así lo ha indicado Gabilondo en declaraciones a los periodistas tras visitar, junto con el alcalde de Mejorada del Campo, Jorge Capa, el colegio público Miguel de Cervantes del municipio, donde se descubrió que había placas de amianto en la cubierta del edificio.

El portavoz socialista en el Parlamento madrileño ha sostenido que tras visitar el colegio tiene la percepción de que es "necesario" intervenir, porque cuando se defiende la Educación hay que defender también sus infraestructuras para "garantizar la calidad de estos servicios públicos".

"Los servicios públicos son una prioridad y esto no debe llevar ningún color político y no deben estar en estas condiciones, porque ya hay doce centros identificados que no pueden estar con los baños en estas condiciones. Quiero felicitar a la Comunidad educativa de este colegio y a las familias que se ve que hacen un esfuerzo enorme, que si no fuera por ello estarían en unas condiciones inadecuadas y felicito al alcalde que tome esa iniciativa de iniciar una mejora de estas instalaciones", ha sostenido.

"NO COMPARTIMOS QUE NO NOS PODAMOS REUNIR CON LOS DIRECTORES"

Según han indicado fuentes socialistas, estaba prevista una reunión con directores de los centros de Mejorada del Campo, que no ha podido celebrarse tras "recibir una llamada del director de este área educativa (Consejería de Educación)".

"No compartimos que no nos podamos reunir con los directores de los centros para hablar de los problemas. Espero que luego esto no quede en debate en el que se diga esto es cosa del Ayuntamiento o esto es cosa de la Comunidad y que luego no se resuelvan las cosas. Dejémonos de politiquear de estos asuntos y comprendamos que hay muchos que lo que queremos es el bienestar de los ciudadanos", ha añadido.

Según han indicado a Europa Press fuentes de la Consejería de Educación, la reunión se convocó con directores en periodo lectivo y, en ese caso, el director "tiene que comunicar a la dirección de área territorial que mantendría esa reunión en ese horario". Como los directores "no habían comunicado dicho encuentro", es por ello que no se ha podido producir dicha reunión.

Por su parte, el alcalde de Mejorada del Campo ha señalado que han visitado las instalaciones del colegio y han tenido la oportunidad de ver la encubierta del centro. En este punto, ha recordado que el equipo de Gobierno presentó a la Comunidad una orden de ejecución "inmediata" para hacer el cambio de la cubierta del pabellón porque contiene amianto. La primera fase de esa orden "ha surtido efectos" y les han informado de que se van a ejecutar en el resto de la cubierta".

No obstante, el regidor ha asegurado que enviará otra orden de ejecución para resolver la problemática de los baños que están "en situación precaria y la seguridad de los niños es lo más importante".