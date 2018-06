Defensa convoca 3.000 plazas de militares de tropa y marinería

11/06/2018 - 14:41

El Ministerio de Defensa ha aprobado el proceso de selección para el ingreso en los centros docentes militares de formación para incorporarse a las escalas de tropa y marinería. Este proceso afectará a 3.000 plazas en los ejércitos y la Armada.

Así consta en una resolución del Ministerio de Defensa publicada este lunes en el Boletín Oficial del Estado (BOE), por la que se ofertan 3.000 plazas correspondientes al Ciclo Único de Selección, de las que las personas con nacionalidad extranjera podrán optar a 66.

Del total de plazas, 2.200 se ofertan en el Ejército de Tierra, 450 en la Armada, 350 en el Ejército del Aire. La fecha límite de solicitud de citas será el 25 de junio.

Las personas que aspiren a participar en el proceso de selección deben poseer la nacionalidad española o la de Argentina, Bolivia, Costa Rica, Colombia, Chile, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Guinea Ecuatorial, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela.

También han de cumplir o haber cumplido los 18 años y no haber cumplido los 29 el día de incorporación al centro docente militar de formación correspondiente; carecer de antecedentes penales y no estar incurso en ningún procedimiento judicial por delito doloso; no estar privado de derechos civiles; no haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquier Administración Pública, comunidad autónoma ni hallarse inhabilitado con carácter firme para funciones públicas; poseer la actitud psicofísica necesaria; contar con los niveles de estudio o la titulación exigida para cada plaza; y no ser militar de tropa y marinería con compromiso en vigor ni estar en la fase de formación para adquirir tal condición ni haber sido resuelto su compromiso como tal.

En cuanto a los solicitantes extranjeros, se les exige tener en vigor la tarjeta de residencia temporal o de larga duración en España o la tarjeta de familiar de residente comunitario; ser mayor de edad; no figurar como "rechazables" en el espacio territorial de países con los que España haya firmado un convenio al respecto; no perder la nacionalidad de origen cuando accedan a las Fuerzas Armadas ni tener prohibición de alistamiento militar; y carecer de antecedentes penales por delitos existentes en el Código Penal español.

A todos los aspirantes se les exige disponer como mínimo del título en Educación Secundaria Obligatoria (ESO); tener una talla igual o superior a 1,65 metros (hombres) y 1,60 metros (mujeres); no haber renunciado a la plaza asignada; no encontrarse en la situación de pendiente de repetición de la fase de formación militar general; no haber finalizado el compromiso con las Fuerzas Armadas con anterioridad; no haber causado baja en los centros de formación de militares de tropa y marinería por no superar las pruebas previstas en los planes de estudio; haber presentado adecuadamente la documentación requerida; carecer de tatuajes que ofendan los valores democráticos, constitucionales y de las Fuerzas Armadas; y no haber sido excluido de compromiso con las Fuerzas Armadas.

