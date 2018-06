Congreso pp. rajoy pide a los suyos que "cada día" recuerden que el gobierno de sánchez "carece del aval de los españoles"

11/06/2018 - 14:41

MADRID, 11 (SERVIMEDIA)

El todavía presidente del Partido Popular Mariano Rajoy pidió este lunes a los suyos que "cada día" recuerden que el Gobierno que preside Pedro Sánchez "carece del aval de los españoles y eso no se puede olvidar".

Ante los más de 500 dirigentes y altos cargos populares que conforman la Junta Directiva Nacional, Rajoy pidió que no se pierda "mucho tiempo en hablar de nosotros" y las cuestiones internas derivadas tras su salida de La Moncloa y que su decisión de dejar la Presidencia del partido se dirima con diligencia.

"Los españoles tampoco pueden estar esperando por nosotros" porque "somos el primer partido de España y debemos estar a la altura de esa responsabilidad porque España no puede estar esperando que el Partido Popular demore su renovación o se enrede en proceso de ensimismamiento", afirmó.

En este sentido, remarcó que como "primer partido de España, contamos con el mayor grupo en el Congreso y la mayoría absoluta en el Senado", y que son la "primera fuerza a nivel nacional y en la mayoría de comunidades autónomas y ayuntamientos".

Reclamó "no perder mucho tiempo en hablar de nosotros" porque "en septiembre debemos estar en perfecto estado de revista para hacer lo que tenemos que hacer ahora: recordar cada día a este Gobierno que no esta ahí por voluntad de los españoles. Hagan lo que hagan, digan lo que digan y lo pinten con colores de lo que pinten, carecen del aval de los españoles y eso no se puede olvidar".

En esta línea, afirmó que "la dignidad de un político nace de la confianza que los electores le conceden" y esa confianza se fundamenta en su autoridad y legitima su poder, explicó para arremeter contra Sánchez porque es el "primer presidente de la historia de la democracia que no cuenta con la confianza españoles en las urnas y eso sin duda mina la credibilidad de cualquier iniciativa política que pueda intentar plantear o cualquier equipo que pueda configurar".

Y ahí aprovechó para ahondar en la "falta de credibilidad y la desconfianza que generan" los "socios" que han llevado al líder del PSOE a La Moncloa, pero que, al margen de ello, el PP, "en septiembre, con nueva temporada, tiene que estar perfectamente organizado para esta etapa de oposición". "Eso es lo que nos toca ahora y lo vamos a hacer con el rigor, solvencia y seriedad con el que este partido se conduce siempre", remachó.

CONTRA EL EJECUTIVO DE SÁNCHEZ

Los dirigentes populares a los que se les preguntó por las primeras medidas del Ejecutivo de Sánchez, no dudaron en criticarlas abiertamente. El exministro de Fomento Iñigo De la Serna dijo que "van justamente en la dirección contraria de lo que han venido diciendo estos meses", señaló, denunciando además que son "ideas confusas y contradictorias entre lo que va diciendo un ministro y otro", por lo que "habrá que ver en qué se concretan".

Asimismo, indicó que "no es muy positivo hablar de una reforma de la Constitución sin ni siquiera decir qué se pretende reformar" y que la disposición de acercar a los políticos independentistas presos a Cataluña "huele a una deuda pendiente con quienes han otorgado la Presidencia a Pedro Sánchez".

De hecho, el vicesecretario de Política Social y Sectorial del PP, Javier Maroto, remarcó que "lo más relevante del Gobierno es que el currículum de (su presidente) Pedro Sánchez es el más flojo de todos los ministros, exceptuando el de (el titular de Cultura y Deporte) Màxim Huerta".

Por su parte, el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz pidió que el que sea el nuevo líder del PP debe hacer frente desde la oposición a la "agenda radical-laicista" del Gobierno de Pedro Sánchez.

