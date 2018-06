22 entidades piden permisos de trabajo para los temporeros sin papelesde la fruta de Lleida

11/06/2018 - 15:04

La campaña 'Fruta con justicia social' reclama una unidad móvil de Salud que visite los campamentos

LLEIDA, 11 (EUROPA PRESS)

Un total de 22 entidades participan en la campaña 'Fruta con justicia social' impulsada por la Crida per Lleida-CUP para dignificar la campaña de la cosecha, que incluye entre sus diez puntos que la Subdelegación del Gobierno garantice el inicio del expediente de permiso de trabajo y de residencia para todos los trabajadores que se encuentren en situación irregular administrativa.

La portavoz de Crida per Lleida-CUP, Gemma Casal, ha explicado en rueda de prensa que la organización pedirá al Ayuntamiento de Lleida, a la Diputación, a la Subdelegación del Gobierno y a los sindicatos agrarios un encuentro para debatir los diez puntos.

Entre ellos se incluye que una unidad móvil de la Conselleria de Salud visite los campamentos, que el Ayuntamiento cree un albergue y que la Generalitat abra una línea de financiación para que las empresas agrarias creen alojamientos y recuperen la gestión pública de los alojamientos municipales.

Según sus cálculos, la semana pasada había unos ochenta temporeros durmiendo en la calle en Lleida, ciudad en la que en julio del año pasado la cifra llegó a unos 300.

En el encuentro con los medios, la portavoz de Tanquem els CIES Diana de la Torre ha explicado que el colectivo lleva 52 días de encierro y que su lucha es contra el "racismo institucional que tiene su máximo cómplice en la Ley de Extranjería".

La diputada de la CUP Natalia Sánchez ha señalado que además de alertar de que en la campaña de la fruta de Lleida se vulneran derechos laborales y humanos fundamentales, su grupo se ha unido a la campaña para apoyar "todas las luchas que tienen un denominador común, que es el racismo institucional".

OFICINA DEL AYUNTAMIENTO

El Ayuntamiento ha abierto la oficina única de atención social en la campaña de la fruta para atender a los temporeros que no tienen trabajo y que a partir del miércoles puedan empezar a utilizar los servicios que ofrecen, como alimentación, duchas, consigna, ropa de trabajo, asesoramiento sociolaboral, alojamiento de urgencia y acciones de promoción de la salud.

Las entidades que apoyan la campaña de la CUP son Tanquem els CIE, Tancada per Drets, Fotomovimento, Arrels Sant Ignasi, SOS Racismo, Unidad contra el fascismo y el racismo, CGT, Sindicato Andaluz de Treballadores (SAT), Sindicato Popular de Venta ambulante, Càrnies en Lluita, Som lo que sembrem, Assemblea Pagesa, Coordinadora d'ONG i altres moviments solidaris de Lleida, Biblioteca Maria Rius, Papers per Tothom, Casal de Joves, Plataforma No en el nostre nom, Arran Lleida, Grup de Dones de Lleida, Comisión de Derechos Humanos y Extranjería del Colegio de Abogacía de Lleida.