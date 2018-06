Pedro Sanz cree que el proceso de renovación de RTVE "va por buen camino" y culpa al PSOE de la demora

11/06/2018 - 15:06

El vicepresidente primero del Senado, Pedro Sanz, ha afirmado este lunes 11 de junio que el proceso de renovación del Consejo de Administración de RTVE "va por buen camino" y ha responsabilizado al PSOE de la demora. "Si no se ha cambiado el Consejo de Administración, la culpa en este caso ha sido del POSE", ha asegurado.

MADRID, 11 (EUROPA PRESS)

A la salida de la reunión de la Mesa de la Cámara Alta, Pedro Sanz ha explicado que "la renovación del Consejo de RTVE podía haberse hecho perfectamente en enero-febrero". "Podía estar ya hecha", ha insistido el senador 'popular'.

"Cuando no se llegó a un acuerdo para plantear un concurso público, porque el PSOE tampoco quería un concurso, se quedó en hacerlo por el sistema anterior de acuerdo con la Ley de 2017. No sabemos porqué el POSE cambia de criterio y presenta un concurso de forma que no reunía las garantías jurídicas para que tuviese viabilidad y, de alguna forma, una garantía de que saliese adecuadamente sin tener que recurrir a ningún tipo de procedimiento judicial que pudiera plantearse", ha relatado Sanz.

En este sentido, el vicepresidente primero del Senado ha defendido que "la posición del PP nunca ha cambiado". "No estábamos de acuerdo con el concurso, pero sí con la mayoría si se llegaba a esa posición", ha apostillado.

Finalmente, Pedro Sanz ha asegurado que, cuando el concurso público llegue a la Mesa del Senado "seguirá el procedimiento habitual". "No haremos muchos retoques al tema", ha concluido.