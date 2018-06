La Generalitat busca la "fórmula menos gravosa" de regularizar el Cor de la Generalitat antes del verano

11/06/2018 - 15:11

Girona espera la aprobación de los PGE que contienen las tasas de reposición para pactar la forma de renovación y la salida de plazas

VALENCIA, 11 (EUROPA PRESS)

El secretario autonómico de Cultura, Albert Girona, ha asegurado este lunes que en las próximas semanas seguirán trabajando en la búsqueda de la "fórmula menos gravosa" de regularizar la situación de los cantantes del Cor de la Generalitat, cuyos contratos son temporales por interinidad, y ha apuntado que su intención es que tener una solución "antes del verano".

Girona ha querido dejar claro que su voluntad es que el Cor "se mantenga en las dimensiones que tiene en este momento e incluso potenciarlo en los próximos años", por lo que ha pedido "paciencia" y ha explicado que la Generalitat está a la espera de que se aprueben definitivamente los Presupuestos Generales del Estado --que contienen las tasas de reposición para el sector público-- para poder consensuar con el Cor "la fórmula más adecuada" de renovación y la salida de plazas.

El responsable de Cultura ha realizado estas declaraciones durante la presentación de Les Arts Volant 2018, al ser preguntado por el Cor de la Generalitat, después de que este domingo anunciara que desconvocaba las huelgas que tenía previstas para los estrenos de 'La damnation de Faust' de H. Berlioz y 'la Clemenza di Tito' de W.A. Mozart los próximos 20 y 24 de junio.

Según ha explicado, la Generalitat ha emprendido en esta legislatura una "reestructuración profunda" del sector público para que funcione con "luz y taquígrafos" y la Conselleria de Hacienda ha instado a "acabar con el interinaje". Es más, CCOO, UGT y la propia Generalitat han firmado un acuerdo en este sentido que recomienda la fórmula en que las personas que están en los sectores instrumentales de la Generalitat tienen que acceder o regular su situación.

Ante este nuevo escenario, el departamento de Cultura ha mantenido "muchísimas reuniones" con el Cor, ha asegurado Girona, quien ha les ha asegurado "el objetivo de la Conselleria, compartido por el Palau de Les Arts, es que este Cor magnífico se mantenga en las dimensiones que tiene en este momento e incluso potenciarlo en los próximos años".

No obstante, su situación tiene que "regularizarse a través de la fórmula que sea menos gravosa para todos" aunque ha querido aclarar que eso "no significa que se van a hacer ya unas oposiciones el día de mañana eso no es cierto. Estamos a expensas de buscar la fórmula más adecuada para que los trabajadores de la cultura puedan solucionar esta reestructuración y no es la misma en FGV que en cantantes, no será la misma fórmula, y eso es lo que estamos buscando", ha remarcado.

Además, "se puede consensuar con el tiempo esa renovación y la salida de esas plazas de la forma menos gravosa" y "eso lo permitirán también los PGE de este año, ahora en el Senado, que el nuevo Gobierno ha dicho que hará suyos". "Esperamos que se aprueben definitivamente en las próximas semanas porque ahí están las reposiciones que nos permitirá la ley y que pueden permitir pactar con los trabajadores y trabajadoras del Coro la fórmula de renovación que sea más fácil", ha subrayado.

Girona ha agradecido al Cor la desconvocatoria de la huelga. "Ellos han desconvocado la huelga y ahora seguiremos trabajando las próximas semanas para que antes del verano tengamos una solución y el camino esté despejado y la temporada que viene no tengamos la incertidumbre de que el coro pueda hacer una huelga", ha concluido.

Por su parte, la presidenta del Patronato del Palau de les Arts, Susana Lloret, ha mostrado su confianza en las instituciones "que tienen todo el interés en que este coro, que es un coro espectacular, continúe, de manera que las instituciones correspondientes vean que es oportuno".

Desde el Patronato, ha dicho, "siempre se ha transmitido tranquilidad porque el objetivo es que se mantenga tal cual está porque es un coro con un nivel de calidad reconocido" y a su vez, ha agradecido "esa tranquilidad que nos han dado a nosotros al desconvocar la huelga".