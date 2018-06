Mañanes: "Los informes jurídicos dicen que no podemos seguir con la jornada que estábamos disfrutando"

11/06/2018 - 15:24

El consejero de Educación, Francisco Fernández Mañanes, ha asegurado hoy que la jornada lectiva de la que disfrutaba Cantabria hasta ahora no podrá continuar, según han determinado tanto el informe de la Asesoría Jurídica de la Consejería de Educación como el de la Dirección General del Servicio Jurídico de la Consejería de Presidencia y Justicia.

SANTANDER, 11 (EUROPA PRESS)

"Hay que ser claros: los informes dicen que no podemos seguir con la jornada que estábamos disfrutando hasta la fecha; eso sí, el informe de nuestra Asesoría también señala cómo se puede mantener en cierto modo la jornada reducida siempre que se compense en el cómputo global de horas", ha precisado.

A preguntas de la prensa sobre el informe del Servicio Jurídico del Gobierno de Cantabria, que ha criticado hoy la Junta de Personal Docente, el consejero ha enfatizado que ni éste ni el anterior encargado por su departamento "los ha hecho este consejero" sino funcionarios, y que con ellos pretende tener "plenas garantías de que lo que hagamos se corresponde plenamente con lo que podemos hacer". "Faltaría más que la Consejería se situara al margen de la legalidad", ha enfatizado.

Los informes han tenido en cuenta la normativa vigente, entre otros, el Decreto Ley de 2012 que "efectivamente plantea algunos inconvenientes respecto a la jornada que hasta hora se venía disfrutando en la región", ha reconocido el consejero.

Y ha aclarado que él no está "apostando" por "seguir" un real decreto --de la época "más dura de los recortes", censuraba hoy la Junta de Personal Docente-- sino que está siendo respetuoso con los informes jurídicos. "Nada más lejos de la intención de la Consejería", ha asegurado.

También ha rechazado la comparativa con otras comunidades autónomas porque "en cada una ocurre una cosa: hay comunidades que tienen 180 días lectivos y no 175 (como Cantabria), otras con jornada completa de más de cinco horas que compensan con jornadas reducidas...", ha puesto como ejemplo. "En todo caso, en las comunidades donde hay jornada reducida, la reducción es de una hora no de hora y media como en Cantabria", ha esgrimido.

Con todo, el consejero se ha mostrado dispuesto a seguir hablando con los sindicatos, a los que hoy y mañana Educación hará llegar propuestas para "avanzar en la negociación del calendario", que se cerrará mañana, según ya dijo el propio Fernández Mañanes.

Una negociación que "siempre ha sido una cuestión controvertida" y un tema "delicado", ha recordado, apuntando que "prácticamente nunca" los sindicatos han aprobado el calendario escolar. "Creo que el año pasado, pero en las últimas décadas no se había aprobado nunca", ha dicho.

Y ha insistido en que la Consejería "hará propuestas para avanzar y buscar un punto de equilibrio" entre los distintos sectores de la comunidad educativa, "siempre siendo respetuosos con la legislación", ha advertido.

En este sentido, Fernández Mañanes ha expresado su deseo de que no haya conflictividad con los sindicatos porque "cuestionar informes jurídicos de funcionarios públicos independientes que muestran que estamos en una situación que debemos corregir es una cuestión que no podemos discutir, que no puede estar dentro del debate", ha sentenciado, mostrándose dispuesto a negociar "dentro de la legislación vigente".

Por otra parte, el titular de Educación ha negado que se vayan a subir las ratios de alumnos por aula, posibilidad a la que abre la puerta el Decreto ley de 2014 según la Junta de Personal Docente. "Cantabria dispone de un sistema educativo muy avanzado... y es en la línea que vamos a seguir pero siempre en la legalidad vigente", ha concluido.

El consejero se ha pronunciado así a preguntas de los medios en Miengo, donde ha suscrito con convenio con el Ayuntamiento para el banco de libros del municipio.