Rodríguez y Maíllo reivindican el andalucismo y el papel protagonista de Andalucía en el debate territorial

11/06/2018 - 15:53

Los líderes andaluces de Podemos e IU, Teresa Rodríguez y Antonio Maíllo, han saludado este lunes la incorporación al proyecto de confluencia 'Adelante Andalucía' de Primavera Andaluza e Izquierda Andalucista, de modo que han reivindicado el andalucismo que representan además del papel protagonista que debe mantener Andalucía en el debate territorial del país.

SEVILLA, 11 (EUROPA PRESS)

Así lo han puesto de manifiesto sendos líderes andaluces, en declaraciones a los periodistas, tras celebrar un encuentro con estas organizaciones andalucistas en el monumento a Blas Infante de la capital hispalense.

De este modo, Teresa Rodríguez ha dicho, como cantó Carlos Cano, que Andalucía "necesita despertar" porque tras 40 años del proceso de autonomía "la brecha con el resto del Estado y Europa ha aumentado, tenemos más desempleados, más tasa de paro y aportamos menos a la renta del conjunto del Estado que en los 80".

Esto habla, en su opinión, "de un andalucismo que no tiene que ver con el folclorismo, con la pose o con el oportunismo, sino con un andalucismo en los mismos términos en los que los colectivos que tradicionalmente están sometidos a una situación de periferia y subalternidad necesitan empoderarse y tener identidad de su situación para salir adelante"

"Entendemos que un proceso de cambio en todo el país, Andalucía necesita tener conciencia de su propia discriminación respecto al país y a Europa", ha agregado para explicar que la comunidad necesita analizar su situación y ver las alternativas "para cerrar esa brecha, para no seguir en esa situación de periferia ni tener una economía con poco valor añadido". "Necesitamos el andalucismo porque siendo consecuentes de nuestra situación estaremos en condiciones de poner alternativas sobre la mesa", ha agregado.

Y por otro lado, Teresa Rodríguez ha lamentado que al PSOE "se le han olvidado los compromisos con el pueblo andaluz del 4D y 28F" y, por tanto, "queremos sacar esa fotos del cajón y llenarlas de vida, recuperar esa reivindicación de la autonomía como garantía de futuro para nuestra tierra y desarrollar al máximo un autogobierno".

De su lado, Antonio Maíllo ha celebrado la incorporación de Primavera Andaluza e Izquierda Andalucista, "espacios de un andalucismo que siempre ha sumado", que vienen a unirse a un bloque "que tiene que ser de cambio para una Andalucía que debe reivindicar su puesto en el debate territorial pero, sobre todo, un modelo económico y social vinculado a una soberanía política".

"En una Andalucía con un PSOE-A que no es motor de cambio tras 36 años en el gobierno, con una derecha deshecha pero que tiene voluntad de seguir manteniendo un 'status quo' que no es sostenible en Andalucía ni puede ser alternativa, esta apelación a la unidad de las fuerzas que aspiramos a un cambio adquiere un valor y da un salto cualitativo", ha agregado el líder andaluz de IU.

Así, ha vuelto a llamar a todos los andaluces que sientan que "tenemos que construir un proceso de cambio que tenga su expresión en una alternativa de gobierno en Andalucía" y que en el debate que se va a abordar en el Estado sobre el futuro territorial, "Andalucía tenga un papel protagonista". "Este debate no puede ser un puente aéreo entre Madrid y Barcelona, Andalucía debe tener el protagonismo que necesita y merece", ha remachado.

Desde Izquierda Andalucista, Pilar Távora ha dicho que "no podemos estar con los brazos cruzados en el momento decisivo en el que se encuentra Andalucía", que "tiene que tener una voz fuerte y ser considerada en las reformas del Estado". "El nacionalismo andaluz no puede estar de espaldas a lo que pasa y la izquierda debe sumar, no podemos mirarnos el ombligo", ha sostenido antes de reclamar tener conciencia de lo que es el nacionalismo andaluz y que "el de izquierdas debe estar con la izquierda para dar un giro nuevo a Andalucía".

Por último, por Primavera Andaluza, Antonio Bello ha animado a la confluencia que tienen en marcha Podemos e IU a pesar de "las dificultades que ambas tienen", que está convencido de que resolverán. "Pretendemos dar a esta confluencia nuestro tinte verdiblanco, que se sepa que los andaluces desde el 4D del 1977 y el 28F de 1980 somos mayores de edad para decidir nuestro propio destino", ha concluido.